Sabrina Sato usa bolsa caríssima para viagem internacional. Saiba o preço

Sabrina Sato é flagrada no aeroporto antes de embarcar para o Japão e surge com bolsa caríssima para a viagem. Saiba quanto custa

A apresentadora Sabrina Sato embarcou rumo ao Japão em um aeroporto de São Paulo na noite de quarta-feira, 26, e um detalhe chamou a atenção: a bolsa de luxo. A estrela foi flagrada pelos paparazzi em sua chegada ao local e mostrou o seu aerolook estiloso.

A musa surgiu com minissaia, blazer, camisa e tênis de cano alto, que custa cerca de R$ 900. Para completar o visual, ela usou boné jeans da grife Miu Miu, que custa cerca de R$ 3.150.. Além disso, ela foi vista carregando sua mala verde, que custa R$ 8.500, e uma bolsa preta estilosa, que é avaliada em R$ 50 mil.

Sabrina Sato está indo para o Japão para trabalhar. Ela vai gravar a nova temporada do quadro Essa Eu Quero Ver para o Fantástico, da Globo. A estrela mostrará uma viagem especial ao Japão, que é a terra dos seus ancestrais. Lá, ela vai mostrar curiosidades sobre os vídeos de comidas de rua no Japão, as paisagens icônicas e os lugares que estão bombando na internet.

"Depois de explorar a Itália e suas histórias e paisagens incríveis, agora é a vez do Japão, o país dos meus avós maternos e que carrega uma cultura milenar", disse ela.

Sabrina Sato - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Sabrina Sato revela primeiro encontro inusitado com Nicolas Prattes

Em recente entrevista à Vogue Brasil, Sabrina Sato e Duda Nagleabriram o coração e revelaram como aconteceu o primeiro encontro do casal. Antes de se apaixonarem, os dois já se conheciam de eventos em comum. A aproximação, no entanto, aconteceu mesmo no Natal de 2023.

Protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove da Globo, o artista contou que a apresentadora o seguiu no Instagram primeiro. "Ela me adicionou no Instagram e eu percebi. Fiquei atento (risos), mas ela não demonstrou nada. Apenas me seguiu. No Natal, eu mandei uma mensagem para ela. Tomei essa iniciativa. E nunca mais paramos de nos falar. A gente passou a se falar todos os dias desde então", declarou Nicolas Prattes.

Com isso, Sabrina explicou que eles decidiram marcar o primeiro date. "Marcamos um jantar lá em casa, mas ele mora no Rio e a agenda dele e minha de gravações e trabalhos estava super difícil. Então, conseguimos o primeiro sábado do ano à noite e ele ia direto da gravação no Rio", disse ela.

"Estava tudo tão difícil que eu quase estava desistindo. Aí o Nicolas conseguiu pegar a última ponte aérea e nosso encontro foi muito especial. Ainda bem que rolou (risos). Daí em diante não paramos mais", completou a mãe da pequena Zoe.