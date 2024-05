Sabrina Sato revela primeiro encontro inusitado com Nicolas Prattes: 'Mãe'

Casalzão! Namorada do ator Nicolas Prattes, Sabrina Sato se divertiu ao contar como aconteceu o primeiro encontro do casal

O ator Nicolas Prattes e a apresentadora Sabrina Sato seguem apaixonadíssimos! Após diversos rumores de que estariam vivendo um romance, eles assumiram publicamente o namoro no Carnaval deste ano. Em entrevista à Vogue Brasil, os dois abriram o coração e revelaram como foi o primeiro encontro do casal.

Antes de se apaixonarem, Sabrina e Nicolas já se conheciam de eventos em comum. A aproximação, no entanto, aconteceu mesmo no Natal de 2023. Protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove da Globo, o artista contou que a apresentadora o seguiu no Instagram primeiro.

"Ela me adicionou no Instagram e eu percebi. Fiquei atento (risos), mas ela não demonstrou nada. Apenas me seguiu. No Natal, eu mandei uma mensagem para ela. Tomei essa iniciativa. E nunca mais paramos de nos falar. A gente passou a se falar todos os dias desde então", declarou Nicolas Prattes.

Com isso, Sabrina explicou que eles decidiram marcar o primeiro date. "Marcamos um jantar lá em casa, mas ele mora no Rio e a agenda dele e minha de gravações e trabalhos estava super difícil. Então, conseguimos o primeiro sábado do ano à noite e ele ia direto da gravação no Rio", disse ela.

"Estava tudo tão difícil que eu quase estava desistindo. Aí o Nicolas conseguiu pegar a última ponte aérea e nosso encontro foi muito especial. Ainda bem que rolou (risos). Daí em diante não paramos mais", completou a mãe da pequena Zoe.

Detalhe inusitado no primeiro encontro

Apesar da grande correria e alguns conflitos nas agendas profissionais, Sabrina Sato e Nicolas Prattes conseguiram se encontrar na casa da apresentadora. Ao longo do bate-papo com a Vogue, o ator confessou que sentiu medo de atrasar o trabalho e acabar perdendo o voo.

"Ele demorou para chegar, porque estava vindo direto do Rio. E eu que não pareço, mas sou tímida, comecei a beber antes dele chegar. Quando ele chegou, eu já tinha bebido umas três taças de gin (risos)", declarou a famosa. Em seguida, ela revelou que o primeiro encontro do casal terminou de uma forma bastante inusitada: café da manhã com a família .

"No dia seguinte era um domingo, eu ia trabalhar e ele precisava voltar para o Rio. Fomos tomar café juntos antes de sairmos, quando começou a chegar minha mãe, minha irmã, minha equipe… Eu precisei sair antes dele e ele ficou tomando café com a dona Kika e a Karina, logo no primeiro date", contou Sabrina Sato, por fim.