Sabrina Sato abre álbum de fotos na Disney ao lado de Nicolas Prattes e a filha, Zoe

Nicolas Prattes apareceu carregando Zoe, filha de Sabrina Sato, nos ombros durante viagem à Disney Paris; apresentadora postou em seu Instagram

Sabrina Sato usou as redes sociais, nesta terça-feira, 16, para compartilhar álbum de fotos de sua viagem à Disney Paris. A apresentadora viajou na companhia de sua filha, Zoe, de cinco anos, e do seu novo namorado, o ator Nicolas Prattes, que ganhou um agradecimento especial por ter carregado a pequena nos ombros.

“Zozo na Disney Paris foi pura alegria. Obrigada, meu lindo, Nicolas Prattes, e família tão amada por esses momentos tão especiais”, escreveu Sabrina na legenda da publicação. Os cliques mostram a pequena se divertindo ao lado da mãe e do ator ao conhecer as princesas e os personagens clássicos da Disney.

Nos comentários o ator deixou um recado fofo para as duas, “Qualquer lugar com vocês é poesia!”, a mãe do ator também comentou na publicação, “Zozo e você deixaram muitas saudades já. Foram dias mágicos, queremos mais!”,“A vida que vocês merecem! Zozo e você feliz e curtindo. Amando ver isso”, escreveu outra.

O casal estava curtindo as férias na França depois do ator ter participado de uma maratona e Sabrina foi acompanhá-lo durante uma prova de corrida na cidade francesa, ela ficou torcendo por ele na multidão e ainda aproveitou a viagem para visitar os pontos turísticos. "Mon amour a Paris", escreveu Sabrina Sato na legenda dos cliques em que apareceu com Nicolas.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o romance durante o Carnaval após um mês de especulação. A apresentadora terminou o noivado com Duda Nagle em março de 2023. Já Prattes e Luiz Caldi terminaram o namoro em dezembro do mesmo ano.

