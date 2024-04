Em Tóquio, Boninho impacta Ana Furtado com surpresa: 'Linda'

Após fim do 'BBB 24', Boninho impacta Ana Furtado durante viagem ao fazer surpresa para a amada; apresentadora amou o momento e postou

Após o fim do BBB 24, o diretor global Boninho embarcou com sua esposa, a apresentadora Ana Furtado, para o Japão. Em sua rede social, a famosa vem postando cada momento e encantando os internautas ao contar as curiosidades do local com seu carisma. Neste domingo, 28, não foi diferente ao compartilhar uma surpresa que ganhou do amado.

Em Tóquio, após chegarem ao território nipônico em uma aeronave de luxo até com banho a bordo, o casal surgiu curtindo e se divertindo com muito romance. Inclusive, Boninho não deixou de surpreender a esposa com um passeio especial. A famosa então mostrou qual foi a surpresa do companheiro

"Adivinha quem veio conferir o castelo da Cinderela no Japão? Boninho me fez essa surpresa e eu AMEI. Tokyo Disneyland é linda!", contou Ana Furtado ao postar registros do momento se divertindo no parque com o esposo.

Nos últimos dias, a ex-apresentadora da Globo chocou ao exibir detalhes de seu voo para o Japão. Na aeronave, além do luxo das refeições, assento e acessórios, ela impressionou ao mostrar que tomou banho voando.

Ana Furtado se despede de remédio contra o câncer

A apresentadora Ana Furtado comemorou mais uma vitória de sua luta contra o câncer. Curada após cinco anos de retirada do tumor da mama e do tratamento, a famosa celebrou recentemente o penúltimo comprimido de um remédio que ingeria para combater completamente a doença.

Feliz e emocionada, a esposa do diretor global Boninho gravou um vídeo com o comprimido na mão se despedindo dessa fase de sua vida. "PENÚLTIMO DIA DO TAMOXIFENO! Eu não tenho dúvidas de que TUDO PASSA! Amém!", escreveu ela.

No início de setembro deste ano, Ana Furtado celebrou sua cura total contra o câncer. “Há exatos 5 anos fazia a minha última sessão de quimio! A minha última sessão da vitória, como eu costumava chamar”, relembrou o momento do tratamento.