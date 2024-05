Deborah Secco curte passeio em Londres com a filha: "Criar memórias"

Em suas redes sociais, a atriz Deborah Secco compartilha o álbum de fotos de sua viagem por Londres com a filha, Maria Flor

Após aproveitar alguns dias em Paris, na França, Deborah Secco viajou para a Londres, na Inglaterra, com a filha, Maria Flor, de nove anos, fruto de seu casamento com o ator Hugo Moura, de quem se separou recentemente.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou algumas fotos que tirou ao lado da herdeira enquanto passeava pela cidade e celebrou o momento que elas estão passando juntas, criando memórias especiais entre mãe e filha.

"Londres… Nem nos meus melhores sonhos imaginei a alegria que seria partilhar a vida com ela… O sorriso dela me ilumina… Criar memórias, juntas é o que me dá sentido… Te amo minha filha!!!", declarou a artista na legenda da publicação.

Confira as fotos:

Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

