Após cinco anos, Ana Furtado se despede de remédio contra o câncer: ''Tudo passa''

Curada do câncer, Ana Furtado se despede de medicamento que tomava desde a descoberta do tumor na mama

A apresentadora Ana Furtado comemorou mais uma vitória de sua luta contra o câncer. Curada após cinco anos de retirada do tumor da mama e do tratamento, a famosa celebrou nesta sexta-feira, 29, o penúltimo comprimido de um remédio que ingeria para combater completamente a doença.

Feliz e emocionada, a esposa do diretor global Boninho gravou um vídeo com o comprimido na mão se despedindo dessa fase de sua vida. "PENÚLTIMO DIA DO TAMOXIFENO! Eu não tenho dúvidas de que TUDO PASSA! Amém!", escreveu ela.

No início de setembro deste ano, Ana Furtado celebrou sua cura total contra o câncer. “Há exatos 5 anos fazia a minha última sessão de quimio! A minha última sessão da vitória, como eu costumava chamar”, relembrou o momento do tratamento.

A famosa foi diagnosticada com um tumor no seio em 2018 e logo iniciou o tratamento. No ano passado, a apresentadora conversou com a CARAS sobre sua esperança na cura: “A fé que tenho em Deus não me deixou fraquejar em nenhum momento. Reuni também todas as minhas forças para resistir ao tratamento e seguir a minha vida normal”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ela cresceu! Filha de Ana Furtado dá show de estilo em evento

A filha de Ana Furtado e Boninho, Isabella Furtado, de 16 anos, deu um show de estilo ao lado da mãe em um evento de luxo. Recentemente, ex-global compartilhou os cliques com a herdeira em um encontro de uma grife e impressionou com tanta beleza.

Nos registros, a apresentadora e a herdeira apareceram vestindo peças da marca. Ana Furtado apostou em um conjunto de calça e jaqueta metalizados, enquanto Bella foi com um jaqueta bem moderna e uma bolsa emprestada da mãe.

"Caprichamos, hein, filha? Até minha bolsa LV vintage dos anos 2000 que a Bella usou fez sucesso! É… acho que essa eu perdi", contou a famosa sobre ter deixado a jovem usar um dos itens de seu closet luxuoso.