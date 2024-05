Mãe de Isabelle Nogueira reflete sobre desafios da gravidez na adolescência

Jaqueline Nogueira, mãe da ex-BBB 24 Isabelle, refletiu sobre os desafios de engravidar na adolescência e contou detalhes dos primeiros anos da filha

Após a passagem de Isabelle Nogueira pelo BBB 24, Jaqueline Nogueira ficou conhecida em todo o Brasil por ser mãe da cunhã-poranga. O que alguns não sabem é que ela engravidou aos 13 anos da ex-sister. Em entrevista ao Gshow, Jaqueline refletiu sobre os desafios da gravidez na adolescência.

Durante o bate-papo, ela se emocionou ao lembrar das dificuldades que passou ao lado da filha. A mãe de Isabelle engravidou do então namorado quando se mudou para Manaus, aos 13 anos. "Como eu morava no interior, não era explicado sobre sexualidade, eu não sabia. Quando eu fui saber, já estava com cinco meses. Eu passei mal, a médica que falou pra minha tia", relembrou.

Na época, ela morava com a mãe e a avó e acredita que esse seja o motivo de não ter tabu para falar sobre nada com Isabelle. "Acho que é por isso que somos tão unidas. Não sabia de nada. A vida me deixou forte", refletiu.

Jaqueline ainda contou ao veículo que após o parto chegou a morar na casa de uma família, onde trabalhou como funcionária. "Eu cheguei a ir (com Isabelle), mas eu voltei com ela", compartilhou. "Aquele instinto de mãe me falou 'vai cuidar que o filho é teu'. Se eu tivesse deixado (a criança), até hoje estaria arrependida".

Vale lembrar que a mãe da manauara foi babá, empregada doméstica e camelô, conquistando a estabilidade apenas quando a primeira filha tinha 11 anos. Além disso, ela se casou com Márcio Oliveira, seu marido e pai de Sophia. Até então, segundo ela, ambos eram "duas crianças sem rumo, sem orientação".

Ainda na entrevista, Jaqueline contou que reconhece que a infância da filha foi sem a presença dos pais. "Eu sofria de um lado por não cuidar dela direito, e ela sofrendo de outro lado, sem pai, sem mãe (presentes)", disse ela.

Já para os outros filhos, ela acredita que dedica o mesmo amor, mas estando mais presente. "Da Isabelle não fui presente porque tive que trabalhar nova pra dar sustento pra ela", finalizou ao veículo.

Mãe da ex-BBB Isabelle passará por cirurgia

A mãe da ex-BBB Isabelle Nogueira precisará passar por uma cirurgia em breve. A senhora Jaqueline Nogueira, de 45 anos, disse que precisará corrigir um problema de saúde que surgiu por causa das gestações dos seus filhos quando era adolescente.

Em conversa com o site Gshow, Jaqueline revelou que precisará fazer a cirurgia de correção para bexiga baixa na região do períneo, já que sofreu com incontinência e infecção urinária ao longo de sua vida. O procedimento deve acontecer em setembro ou outubro deste ano e custos devem ser pagos pela filha. Confira os detalhes!