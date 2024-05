Mãe da ex-BBB Isabelle passará por cirurgia. Saiba qual é o motivo

Saiba qual é a cirurgia que a mãe da ex-BBB Isabelle precisará passar em breve. Ela revelou o diagnóstico publicamente

A mãe da ex-BBB Isabelle Nogueira precisará passar por uma cirurgia em breve. A senhora Jaqueline Nogueira, de 45 anos, disse que precisará corrigir um problema de saúde que surgiu por causa das gestações dos seus filhos quando era adolescente.

Em conversa com o site Gshow, Jaqueline revelou que precisará fazer a cirurgia de correção para bexiga baixa na região do períneo, já que sofreu com incontinência e infecção urinária ao longo de sua vida. O procedimento deve acontecer em setembro ou outubro deste ano e custos devem ser pagos pela filha.

"Preciso fazer uma cirurgia, porque, como na época (da primeira gestação) era muito criança, meu organismo não estava preparado", disse ela, que engravidou aos 13 anos, e completou: "Fiz exercício, tratamento, aí resolveu. Mas requer cuidado porque futuramente pode dar um problema maior".

A cirurgia na rede particular custa cerca de R$ 10 mil, além dos exames pré-operatórios.

Recentemente, Isabelle Nogueira citou a cirurgia da mãe em uma entrevista na Marie Claire ao contar o que pretende fazer com o dinheiro que ganhou no BBB 24. "Espero bancar a cirurgia da minha mãe em breve, se Deus quiser, e investir esse valor para realizar meu sonho de ter uma casa própria. Também vou aproveitar as oportunidades que estão aparecendo com a publicidade. As coisas estão andando, só preciso manter a calma. Nesse momento, mais do que nunca, devemos conversar e procurar ficar menos ansiosos para viver tudo o que vem por aí. E mais do que nunca, mostrar para o mundo a força da nossa cultura através desse festival que vai ser gigante. Também vou tentar voltar a estudar, gosto muito da área da Comunicação, quem sabe...", afirmou.

Isabelle e Matteus se beijaram no show de Joelma

Os ex-BBBs Matteus e Isabelle mostraram que continuam juntos após o reality show da Globo. Eles engataram um romance na reta final do jogo e voltaram a se reencontrar nesta semana. Agora, os dois trocaram um beijo na frente da plateia de um show da cantora Joelma em Manaus, Amazonas.

Na noite de sexta-feira, 3, Matteus e Isabelle subiram ao palco do show e se beijaram na frente de todo mundo. Nos bastidores, eles dançaram juntinhos e não se desgrudaram.

No palco, Matteus se declarou para Isabelle. “Que responsabilidade, meu Deus do céu! Atravessei o país atrás dessa Cunhã aqui, agora já foi!”, disse ele. E a cantora Joelma brincou: “Agora já era! Provou da farinha daqui já era”.