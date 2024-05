Nizam está passando perrengue? Ex-BBB abre o jogo sobre situação financeira

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Nizam esclarece situação financeira após o BBB 24 e comenta sobre venda de carro

Na manhã desta terça-feira, 28, foi noticiado que Nizam Hayek (32), participante do BBB 24, estaria passando por problemas financeiros. Não é de hoje que ex-participantes do reality show Big Brother Brasil têm reclamado de perrengues com o dinheiro depois do programa. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB abre o jogo sobre sua situação financeira.

Durante a conversa, Nizam nega que está passando por problemas financeiros ou com alguma pendência com relação as suas finanças: "Tenho uma vasta experiência aí no meu currículo, falo três línguas, já viajei 62 países. Enfim, problemas financeiros não são o caso nesse momento. Essa informação não procede".

"Eu queria entender: de onde essa informação veio? Porque em nenhum momento eu falei isso, né? E tendo em vista que eu acabei de sair do programa com a maior audiência nacional, não teria problemas financeiros nesse momento", esclarece.

Com relação à venda de um automóvel, realmente, Nizam afirma que isso aconteceu, mas não foi por conta de dívidas. Ele vendeu o carro, pois se programou para passar três meses no BBB 24, o seu objetivo era ter uma reserva financeira.

"O projeto era ter ficado 90 dias dentro da casa [Big Brother Brasil], então, a gente vendeu realmente para ter uma reserva e arcar com os meus compromissos fora da casa, para que ninguém tivesse que arcar com esses compromissos por mim, era para ter uma reserva financeira, mas não quer dizer que eu estava passando dificuldades", explica Nizam.

VIDA FORA DA CASA

Na semana passada, alguns participantes do grupo pipoca do BBB 24foram dispensados pela Globo. Eles tinham um contrato com a emissora e eram proibidos de trabalhar com marcas que não fossem autorizadas previamente. Nizam foi um deles, atualmente, ele investiu na carreira de conteúdo adulto.

"Com contrato ou sem contrato nada mudou, até porque, eu não preciso do contrato com a Rede Globo. Vamos lá, eu agradeço muito a oportunidade é claro. Eu sou muito grato pela oportunidade. Eu estou aqui é por conta da oportunidade que eles me deram, mas com contratos ou sem contratos, eu vou procurar trabalhar exatamente igual. Eu vou procurar as oportunidades, eu acho que, independente disso, é o quanto a gente corre atrás que vai te mostrar o seu retorno", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE NIZAM: