Solteiro, Nizam revela apoio do público com conteúdo adulto: 'Motivação'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nizam comentou sobre oportunidades após o BBB 24 e deu spoiler dos novos projetos que tem planejado

Ex-participante do BBB 24, Nizam (32) tem feito sucesso com sua produção de conteúdo adulto. Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, o influenciador aproveita o momento para agradecer o apoio dos fãs e também revela os planos e estudos que pretende realizar em 2024.

"Estar vendo a repercussão do público do jeito que está, tem me dado mais motivação para continuar [a produzir conteúdo adulto]", conta ele, em entrevista à CARAS Brasil. "Tudo leva tempo para se acostumar e se entregar 100% ao trabalho, mas cada vez tem sido mais incrível."

Ele afirma que tem colhido bons frutos desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, apesar de ter sofrido ataques logo na semana de sua eliminação. Agora, ele conta que não deixa de buscar novas oportunidades, por mais difícil que seja.

"Tudo faz parte do quanto você vai procurar. Estou dando minhas bicudas e estou correndo atrás", diz. "Vou começar um curso de teatro, também voltei com os vídeos de viagem semanalmente", completa Nizam, que visitou 62 países e pretende contar sobre suas viagens em seu perfil do Instagram.

Além disso, ele também planeja começar um programa de entrevistas inspirado no modelo dos videocasts que se tornaram sucesso na Internet. Apesar de não poder dar mais detalhes, o ex-BBB não esconde a animação.

Quanto aos relacionamentos fora do reality global, ele afirma que manteve amizade com brothers como o cantor Rodriguinho (45). Ele foi uma das celebridades que prestigiou o lançamento do livro do músico, Fora da Caixa, na última semana em São Paulo.

"Ele foi um dos primeiros que encontrei após o BBB, me recebeu na casa dele, foi muito carinhoso e me ajudou muito. Ele me deu vários conselhos, sigo essa amizade fiel", acrescenta. Quanto ao coração, Nizam afirma que pretende continuar na vida de solteiro. "Não está vazio, mas estou solteiro no momento e vou ficar solteiro por um bom tempo."

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE NIZAM, DO BBB 24, À CARAS BRASIL: