Ex-BBBs Nizam e Giovanna contam quanto deixaram de ganhar por contrato com a Globo

Nizam e Giovanna Lima, do BBB 24, surpreenderam ao revelar quanto deixaram de ganhar com publicidade por causa do contrato com a Globo

Nizam e Giovanna Lima, ex-participantes do BBB 24, foram entrevistados por Lucas Selfie nesta quarta-feira, 22, e falaram sobre o fim do contrato com a Globo. Eles confessaram que deixaram de ganhar uma boa quantia com publicidades, porque eram vetados pela emissora.

"A gente tem que agradecer a Globo e a oportunidade de estar aqui. Se a gente está aqui é por conta de ter tido oportunidade de estar dentro do BBB. Nesse momento eles liberaram a gente da parte comercial, mas não foi por falta de procura de marcas. Porque a gente estava tendo procura. (…)", afirmou o ex-brother.

Questionado se eles perderam oportunidades por causa do contrato com a Globo, Nizam foi direto. "Deixamos de ganhar", disparou ele.

Selfie então quis saber o valor que eles acreditam que deixaram de conquistar. "Eu não tenho ideia", confessou a nutricionista. "Mais de R$ 100 mil?", perguntou o apresentador. "Com certeza", responderam. Lucas seguiu insistindo: "Mais de R$ 200 mil?", quis saber. "Talvez também", falou Giovanna.

Vale lembrar que os integrantes do Grupo Pipica do BBB 24 foram dispensados pela Globo nesta última terça-feira, 21. Segundo o site Notícias da TV, apenas Alane Dias, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Matteus Amaral e Giovanna Pitel seguem contratados. Após a decisão da emissora de encerrar os contratos, a maioria dos ex-brothers e sisters retiraram de suas redes sociais o endereço de e-mail que direcionava para a área comercial do canal.

Nizam e Giovanna falam sobre fim de contrato com a Globo pic.twitter.com/XXJdcrT9yN — Lucas Selfie (@lucasmaciel) May 22, 2024

Maycon comemora fim do contrato ‘absurdo’ com a Globo

Na última terça-feira, 21, Maycon Cosmer usou as redes sociais para comemorar o fim de seu contrato com a Globo. Após ser dispensado pela emissora, o primeiro participante eliminado do Big Brother Brasil 24 revelou que considera sua demissão um livramento e explicou detalhes das cláusulas que considera 'absurdas' no documento.

Através de seu perfil no Instagram, Maycon contou que ficou sabendo da demissão pouco antes dos rumores começarem a circular nas redes sociais: "Eu tô me sentindo um corno, porque eu recebi a mensagem e cinco minutos depois eu recebi 300 matérias já falando sobre isso. Mas eu tô feliz, cara", o cozinheiro iniciou o relato. Confira tudo o que ele disse!