Ex-BBB Maycon comemora fim do contrato ‘absurdo’ com a Globo: “Livramento”

Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon Cosmer celebra após ser despedido e revela detalhes de contrato ‘absurdo’ com a Globo

Na última terça-feira, 21, Maycon Cosmer usou as redes sociais para comemorar o fim de seu contrato com a Globo. Após ser dispensado pela emissora, o primeiro participante eliminado do Big Brother Brasil 24 revelou que considera sua demissão um livramento e explicou detalhes das cláusulas que considera 'absurdas' no documento.

Através de seu perfil no Instagram, Maycon contou que ficou sabendo da demissão pouco antes dos rumores começarem a circular nas redes sociais: “Eu tô me sentindo um corno, porque eu recebi a mensagem e cinco minutos depois eu recebi 300 matérias já falando sobre isso. Mas eu tô feliz, cara”, o cozinheiro iniciou o relato.

Em sequência, o ex-brother aproveitou para revelar detalhes do documento: “Tô feliz com essa ‘demissão’, com esse livramento, com essa situação que eles liberaram a gente pra fazer propaganda, pra fazer dinheiro agora. Eles estavam vendendo a gente por valores absurdos e eu discordava, eu falava isso no grupo do WhatsApp”, disparou.

“Eles estavam cobrando muito mais do que a gente achava que poderia fazer de dinheiro. Mas eu tô feliz! Por isso, por estar livre pra fazer propaganda”, ele celebrou. No entanto, Maycon deixou claro que adoraria retornar à emissora: “Claro que eu queria continuar trabalhando com eles Inclusive, as portas estão abertas e jamais se fecharão”, disse.

“Enfim, tô feliz! Eu sou a tia da merenda, me chamem para trabalhos, me chamem pra cozinhar na sua casa porque eu cobro pra fazer isso, então me chamem para trabalhar porque agora eu posso, um beijo”, disse o influenciador digital, que já tinha usado as redes sociais para desabafar sobre sua situação financeira após o reality show.

Nos stories, o ex-brother mostrou boletos de pagamento ainda em aberto: "Tô aqui com poucos boletos, inclusive remédio. Tem aqui boleto do condomínio que eu nem abri, porque não vou pagar agora. Aqui é uma notificação de boleto atrasado. Nome no SPC, no Serasa. Três cartões de crédito atrasado. É assim que está a vida do ex-BBB", revelou Maycon.

"Ninguém sabe como as coisas acontecem. Vocês todos já sabem até quando vai nosso contrato, eu não posso nem falar sobre isso. Sim, estamos sendo impedidos de trabalhar, de fazer publicidade. Estamos inclusive impedidos de receber lanches, pizza, esse tipo de coisa em casa", o cozinheiro explicou detalhes e falou que retrocedeu após o reality show.

