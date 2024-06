Shakira fala sobre vida amorosa e desabafa sobre vida pós-divórcio

Em nova entrevista, Shakira abriu o jogo e falou sobre sua vida após sua separação e descartou a ideia de começar um novo relacionamento amoroso

Shakira está vivendo uma nova etapa em sua vida, depois de seu divorcio com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, a cantora colombiana declarou em uma nova entrevista que está se esforçando para se redescobrir - descartando a ideia de começar um novo relacionamento amoroso.

"Quando você deixa para trás um relacionamento de muitos anos, parece que algumas partes de você mesma se perdem pelo caminho", disse Shakira. No bate-papo com a revista “Rolling Stones”, a estrela desabafou sobre o divórcio:

"Há algumas coisas que você acaba mudando por outra pessoa. Quando esse relacionamento chega ao fim e você sente que não há nada sobrando para te ajudar a se curar, procure por você mesma, vá até o centro de si". E sobre um possível romance, ela disse: "Não estou pensando nisso. O que posso dizer, eu gosto de homens. Esse é o problema. Mas não deveria gostar depois de tudo que aconteceu comigo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Vale lembrar que a separação da cantora e do ex-jogador gerou grande repercussão, especialmente devido à suposta traição de Piqué, à disputa pela custódia dos filhos e à divisão dos bens. Shakira mencionou em entrevistas que está focada em se redescobrir e se dedicar aos filhos.

Meses atrás a cantora teria engatado um relacionamento com o ator Lucien Laviscount, ator britânico que ficou conhecido por seu papel em "Emily in Paris", como Alfie. O casal se conheceu na gravação de clipe de um novo projeto da cantora.

Após o lançamento do vídeo, os dois foram flagrados em um jantar aconchegante, aumentando as especulações sobre o relacionamento. Embora amigos próximos da cantora estavam preocupados com o possível relacionamento.

Namorada de Piqué sofre derrota contra paparazzi que expôs traição do jogador

Namorada do jogador de futebol Gerard Piqué, a modelo Clara Chía perdeu um processo na Justiça contra o paparazzi Jordi Martin, responsável por expor o relacionamento dos dois ao público. Na época, o fotógrafo divulgou a primeira imagem do agora casal logo após a traição do atleta em seu casamento com Shakira vir à tona.

O julgamento do caso, levantado pela própria Clara Chía em junho de 2023, ocorreu nesta segunda-feira, 17. Segundo o 'El Mundo', a modelo entrou com o processo alegando assédio e invasão de privacidade, além de afirmar que a foto ainda a faz ser "abusada" pela mídia.