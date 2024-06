Briga? Verdadeiro motivo do afastamento de Chrystian e Ralf vem a tona

Antes de sua morte, Chrystian e seu irmão Ralf não se falavam há quatro anos e verdadeiro motivo do afastamento vem a tona; saiba mais!

Antes da morte de Chrystian na noite de quarta-feira, 19, o cantor estava afastado de seu irmão e dupla na música, Ralf, há quatro anos. No velório de seu companheiro, o segundo falou sobre a distância entre os dois, afirmando que eles estavam sem contato por 'conflitos de agenda'. Porém, parece que há mais por trás dessa história.

Segundo o jornalista Leo Dias, que entrou em contato com fontes do meio sertanejo, Chrystian e Ralf não tinham uma boa relação. Sua carreira como dupla foi marcada por diversas separações, sendo quatro em mais de 40 anos na estrada.

O colunista ainda afirmou que Ralf era conhecido por seu temperamento 'mais difícil' e que as brigas ocorriam principalmente por gestão da carreira da dupla, sem motivos específicos. Quando eles se separam, há cerca de quatro anos, eles cortaram seu contato.

Chrystian morreu na noite da última quarta-feira, 19, em São Paulo, aos 67 anos. O artista havia sido levado às pressas ao hospital ao sentir mal e veio a óbito por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades.

Ralf lamentou distância de Chrystian

Em conversa com a imprensa durante o velório do irmão, Ralf falou sobre seu irmão, Chrystian, e a distância entre os dois antes da morte do cantor. “Infelizmente, não pude abraçar o meu irmão. Não coincidiam nossas agendas. A gente não se via há quatro anos. Isso é muito triste. Já havia perdido meu pai e minha mãe. Agora, meu irmão… A música perdeu um grande artista”, disse ele, de acordo com o site Quem.

Além disso, Ralf elogiou Chrystian. "Nosso carinho e amor eram muito grandes, apesar das carreiras separadas. Ele era um cara batalhador e não se aquietava. Ele cantou a vida toda, queria continuar na ativa, fazer shows, se apresentar... Ele precisava de repouso, mas sempre foi um cara inquieto e ficava pra lá e pra cá. Acho que a falta de descanso -- algo que era da natureza dele -- prejudicou (a saúde)", afirmou.

Logo depois da notícia da morte do irmão, Ralf escreveu um post de pesar nas redes sociais. "Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz meu irmão Chrystian", afirmou.