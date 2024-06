Marido de Cleo aparece após acidente: ‘Quadro perigoso já passou’

Marido de Cleo, Leandro D’Lucca surge nas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre acidente de skate que sofreu no final de semana

O empresário Leandro D’Lucca, que é marido da atriz e cantora Cleo, reapareceu nas redes sociais após a divulgação da notícia de que ele sofreu um acidente no último final de semana. O rapaz sofreu uma queda ao andar de skate com o filho e precisou ser internado no hospital. De acordo com o colunista Leo Dias, ele bateu a cabeça no chão e teve um edema.

Agora, Leandro contou que teve hemorragia interna e traumatismo craniano. Inclusive, ele levou pontos em um corte na lateral do rosto. Apesar do susto, ele já está no quarto do hospital e passa bem.

"Passando aqui para deixar vocês tranquilos. Sei que está saindo em algumas mídias sobre o meu acidente. Na pancada, eu sofri um traumatismo craniano, uma hemorragia interna, mas já saí da UTI. O quadro perigoso já passou. Estou bem assistido, estou com a minha família, está tudo bem. Muito obrigado pela preocupação. Estamos juntos e só enviem boas energias. Valeu, obrigado!”, afirmou ele.

Em um comunicado oficial, a assessoria de imprensa de Cleo informou que Leandro recebera alta hospitalar em breve. "A assessoria de comunicação da atriz e cantora Cleo informa que seu marido, Leandro De Lucca, foi internado no Hospital Samaritano após uma queda enquanto andava de skate e acabou batendo a cabeça. Queremos tranquilizar a todos a respeito do estado de Leandro, que se encontra consciente e estável, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação completa e em breve terá alta", escreveram.

Cleo revela que já congelou óvulos

Cleo, 40 anos, foi a convidada do "Quem Pode, Pod", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. A cantora falou sobre a cobrança que sofreu para engravidar ao longo dos anos. Com a maturidade ela identificou que as pessoas que perguntavam se ela teria um filho, não faziam com, má intenção, mas isso a incomodava:

"Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", disse Cleo.

A cantora, casada com o empresário Leandro D'Lucca desde 2021, congelou óvulos há dois anos: "Congelei óvulos aos 38 anos. Sofri uma pressão velada para ter filhos por ser mulher. Quero ser muito eu. Hoje penso em ter dois filhos e quero adotar", contou.