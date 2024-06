Marido de Cleo é internado após acidente, diz colunista

Marido de Cleo, Leandro D’Lucca foi internado após sofrer um acidente e precisou ficar na UTI, diz o colunista Leo Dias

Marido da atriz e cantora Cleo, o empresário Leandro D’Lucca foi internado em um hospital de São Paulo. De acordo com o colunista Leo Dias, ele sofreu um acidente ao cair do skate no final de semana e bateu a cabeça no chão.

Por causa da preocupação com a gravidade do caso, Leandro ficou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por alguns dias. Agora, o quadro dele já teve uma boa evolução e ele está no quarto.

O colunista contou que D’Lucca teve um edema, que é um sangramento no cérebro, e ficou em observação. Por enquanto, Cleo e Leandro não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Vale lembrar que os dois se casaram 2021 em uma cerimônia em um cartório civil. Em 2023, eles fizeram uma cerimônia religiosa ao ar livre.

Cleo revela que já congelou óvulos

Cleo, 40 anos, foi a convidada do "Quem Pode, Pod", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. A cantora falou sobre a cobrança que sofreu para engravidar ao longo dos anos. Com a maturidade ela identificou que as pessoas que perguntavam se ela teria um filho, não faziam com, má intenção, mas isso a incomodava:

"Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", disse Cleo.

A cantora, casada com o empresário Leandro D'Lucca desde 2021, congelou óvulos há dois anos: "Congelei óvulos aos 38 anos. Sofri uma pressão velada para ter filhos por ser mulher. Quero ser muito eu. Hoje penso em ter dois filhos e quero adotar", contou.