Cleo exibe vídeo com imagens inéditas do seu casamento com Leandro D'Lucca

Cleo e Leandro D'Lucca se casaram mais uma vez no último final de semana em uma cerimônia ao ar livre

A atriz e cantora Cleo e o empresário Leandro D'Lucca celebraram o casamento mais uma vez no último final de semana. Agora, nesta terça-feira, 11, eles mostraram um vídeo com imagens inéditas da cerimônia.

A celebração aconteceu ao lado de uma cachoeira no meio da natureza e contou com a presença de integrantes das famílias deles e também amigos. A noiva usou um lindo vestido branco com renda e o noivo também surgiu com look todo claro.

Nas imagens, Cleo e Leandro apareceram sorridentes e felizes ao renovarem os votos de união. Além disso, ela apareceu dando selinho na mãe, Gloria Pires, e no padrasto, Orlando Morais.

“Mais um momento mágico nas nossas vidas. Reunimos as famílias, louvamos os antepassados e manifestamos o amor, a união e a vida. Axé”, disse ela na legenda. Vale lembrar que Cleo e Leandro se casarem em uma cerimônia civil em 2021 durante a pandemia de Covid-19 e também uma cerimônia de benção em agosto de 2022.

Cleo revela que já congelou óvulos

Cleo, 40 anos, foi a convidada do "Quem Pode, Pod", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. A cantora falou sobre a cobrança que sofreu para engravidar ao longo dos anos. Com a maturidade ela identificou que as pessoas que perguntavam se ela teria um filho, não faziam com, má intenção, mas isso a incomodava:

"Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", disse Cleo.

A cantora, casada com o empresário Leandro D'Lucca desde 2021, congelou óvulos há dois anos: "Congelei óvulos aos 38 anos. Sofri uma pressão velada para ter filhos por ser mulher. Quero ser muito eu. Hoje penso em ter dois filhos e quero adotar", contou.