Famosos cometem ‘gafe' em foto de Deborah Evelyn

Deborah Evelyn relembra fotos de como seu casamento com Detlev Schneider, que já faleceu, mas os amigos famosos se confundem e cometem gafe. Entenda

A atriz Deborah Evelyn comoveu seus seguidores nesta sexta-feira, 26, ao relembrar fotos do seu casamento com Detlev Schneider, que faleceu em 2023. Em uma recordação, ela mostrou um vídeo com várias imagens de como foi a união deles em uma cerimônia discreta com amigos e familiares há alguns anos.

Na legenda, ela disse: "Casei com o Amor da Minha Vida, com o Homem dos Meus Sonhos!". Logo depois, ela compartilhou uma frase em alemão, que dizia: "Sinto sua falta, meu querido, sinto sua falta todos os dias".

Como a frase de saudade estava em alemão, alguns famosos se confundiram e acabaram parabenizando a artista pelo casamento, mas o marido dela já faleceu e o post era uma recordação. Assim, a gafe das celebridades ganhou repercussão na internet. "Felicidades!", disse Carmo Dalla Vecchia. "Que lindeza! Parabéns e muitas felicidades a vocês!", declarou Erika Januza. "Parabéns ao casal", escreveu Ary Fontoura.

O marido de Deborah Evelyn faleceu em 2023 em decorrência de um câncer. Na época, ela não contou detalhes sobre a morte dele, apenas lamentou a dor de perdê-lo. "Está sendo não sei se uma cura, mas o único caminho viável. Não estou fazendo mais nada a não ser trabalhar. É o que me faz levantar da cama: saber que vou encontrar pessoas boas e talentosas na gravação. Acho que, se não tivesse essa novela agora, não sei como eu estaria. Perdi o amor da minha vida. Aquela pessoa com quem dividia a minha vida, que teoricamente não era para ter ido embora tão antes assim. Foi um encontro muito especial", disse ela na Coluna Play. Deborah e Detlev estavam juntos há dez anos e viviam em países diferentes - ela mora no Brasil e ele morava na Alemanha.