Cleo se casa mais uma vez com Leandro D'Lucca

Em cerimônia ao ar livre, Cleo e Leandro D'Lucca renovam os votos de casamento em nova festa de casamento

A atriz e cantora Cleo e o seu marido, o cantor Leandro D'Lucca, celebraram o casamento deles mais uma vez. Após se casarem em uma cerimônia civil em 2021 durante a pandemia de Covid-19 e também uma cerimônia de benção em agosto de 2022, os dois voltaram a renovar os votos de amor na frente da família e dos amigos.

Neste domingo, 9, eles reuniram os seus entes queridos em uma cerimônia na frente de uma cachoeira. Todos usavam looks brancos ou em cores claras para ver o casal trocar juras de amor.

O padrasto dela, Orlando Morais, mostrou fotos do momento especial nos stories do Instagram e disse: “Deus abençoe vocês”. A cerimônia também contou com a mãe dela, Gloria Pires, e as irmãs Ana Morais e Anttonia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cléo 👻 (@alwayscleofc)

Cleo revela que já congelou óvulos

Cleo, 40 anos, foi a convidada do "Quem Pode, Pod", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. A cantora falou sobre a cobrança que sofreu para engravidar ao longo dos anos. Com a maturidade ela identificou que as pessoas que perguntavam se ela teria um filho, não faziam com, má intenção, mas isso a incomodava:

"Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", disse Cleo.

A cantora, casada com o empresário Leandro D'Lucca desde 2021, congelou óvulos há dois anos: "Congelei óvulos aos 38 anos. Sofri uma pressão velada para ter filhos por ser mulher. Quero ser muito eu. Hoje penso em ter dois filhos e quero adotar", contou.

Além disso, Cleo também contou sobre o seu lado apaixonado. “Eu, nas minhas paixonites que fui tendo, fui vivendo, eu sempre lembrava dele, com todos os caras eu lembrava dele. E aí nesses quatro anos fiquei um ano de saco cheio com a vida de solteira, falei ‘não quero mais ninguém”, a morena contou sobre a dificuldade para superar seu atual marido.

Foi então que ela abriu o jogo sobre o perído sem sexo: “Fiquei um ano sem transar, por opção, ficava com pessoas falava daqui não passa, não estava a fim”, ela revelou. Na sequência, Cleo contou que a experiência ajudou a compreender sua sexualidade: "Eu comigo mesma super, mas não com outras pessoas. Eu fiquei meio demissexual”, disparou.