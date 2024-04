Noivas / Cerimônia de casamento

Relembre como foi o casamento de Gracyanne Barbosa e Belo

Você sabia? Belo e Gracyanne Barbosa se casaram na igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em maio de 2012. Relembre as fotos do grande dia

Cerimônia de casamento de Gracyanne Barbosa e Belo em 2012 - Foto: Roberto Filho, Felipe Assumpção e Alex Palarea / AgNews