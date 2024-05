Marido de influencer com câncer terminal exibe seus votos de casamento

Marido da influencer Isabel Veloso, que tem câncer terminal, revela o que disse para ela nos votos durante a cerimônia de casamento

Marido da influencer Isabel Veloso, o jovem Lucas Borbas comoveu seus seguidores ao revelar o que disse para ela durante os votos na cerimônia de casamento. Em um post no Instagram, ele exibiu o texto amoroso que leu na hora das juras de amor no altar. Vale lembrar que Isabel comoveu as redes sociais ao contar que tem 17 anos e vive com um câncer terminal, que a deixou com poucos meses de vida.

No seu texto, Lucas disse: "Meu amor. Hoje, diante de todos que nos cercam, quero expressar o quanto você é especial para mim. Assim como os romances que nos fazem suspirar, você é uma fonte constante de encanto e beleza em minha vida. Cada momento ao seu lado é como uma cena de filme romântico, repleta de ternura e emoção. Sua presença ilumina meu caminho como as estrelas em um céu noturno, e eu me sinto abençoado por tê-la ao meu lado. Nossa jornada até aqui foi marcada por momentos inesquecíveis e desafios superados juntos. Assim como nos filmes que tanto amamos, enfrentamos cada obstáculo com coragem e amor, fortalecendo ainda mais nossa união".

E completou: "Você é a protagonista da minha vida, a personagem principal que dá sentido a cada capítulo. Nosso amor é como um roteiro bem escrito, cheio de surpresas e reviravoltas, mas sempre com um final feliz garantido. Prometo continuar a escrever nossa história juntos, compartilhando cada momento de amor, paixão e cumplicidade. Estou ansioso para viver ao seu lado, cada novo capítulo dessa aventura chamada vida".

View this post on Instagram A post shared by Lucas Veloso Borbas (@lucasborbass)

Isabel Veloso faz desabafo

A influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 30, para atualizar os seguidores a respeito de seu quadro de saúde. Diagnosticada com câncer terminal, ela, que se casou no religioso no dia 22 de abril, precisou interromper a lua de mel após sentir um mal estar durante a viagem com o marido.

Através de seu Instagram, já em casa, Isabel publicou uma foto de um cilindro de oxigênio e explicou que passou por uma ameaça de infarto. "As dores voltaram, a cânula de oxigênio em volta do nariz também... Tive uma ameaça de infarto ontem 29/04 devido a localização do tumor, morfina e ansiedade. Tudo trabalhando junto..", iniciou ela.

Em seguida, a influenciadora digital garantiu que estava se recuperando do susto e ressaltou o desejo de poder seguir com a lua de mel após sua melhora. "Agora estou melhor, dentro do quadro esperado. Sigo em casa me recuperando e torcendo pra conseguir continuar a viagem de lua de mel, que infelizmente, foi interrompida. Obrigada pelas mensagens de carinho e conforto. Podem ficar tranquilos agora", finalizou.

Isabel Veloso também detalhou o ocorrido através de seus stories: "No casamento fiquei muito tempo em pé e também devido às viagens que tive que fazer, eu também quis ir sem cadeira de rodas, extrapolei e estou tendo que aguentar a dor. Ontem tive uma dor de gritar de novo. Tomei 40 mg de morfina e não aliviava. Lembrando que ainda tenho adesivo pra dor e também faço uso de canabidiol", explicou ela em um trecho.