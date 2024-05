Ex-Malhação, Gabriella Mustafá exibe fotos do seu casamento

A atriz Gabriella Mustafá se casa no civil com Mauro Andrade e mostra as fotos para seus fãs. Veja o vestido da noiva

A atriz Gabriella Mustafá está casada! De forma discreta, ela oficializou a união com o empresário Mauro Andrade no dia 20 de abril. Porém, apenas nesta semana ela revelou novas fotos do casamento deles no civil.

A estrela abriu um álbum de fotos do momento em que assinaram a certidão de casamento e também da recepção discreta para a família, com direito a bolo decorado e docinhos personalizados.

A noiva escolheu um vestido estiloso. Ela surgiu com um modelito branco de couro com recortes estratégicos e completou o visual com um penteado em coque. “De todas as nossas memórias essa será a melhor delas. Te amo”, disse ela na legenda do post.

Vale lembrar que os noivos se conheceram em uma festa de Trancoso e ele foi o primeiro namorado sério dela.

A atriz já atuou em Malhação - Toda Forma de Amar, de 2019, e também na novela O Outro Lado do Paraíso, de 2017.

