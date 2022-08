Cleo mostra fotos de benção para o seu amor ao lado da família

Cleo encanta ao abrir álbum de fotos de benção ao seu amor com Leandro D'Lucca: 'Abençoados no axé'

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 18h32

A atriz e cantora Cleo agitou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 12, ao mostrar as fotos de uma benção para o seu amor com o marido, Leandro D'Lucca. Os dois receberam a família e os amigos em uma tarde e comemoraram o momento especial.

Nas imagens, Cleo e Leandro apareceram com looks brancos ao lado dos familiares, como Gloria Pires, Orlando Morais, Nanci Moraes, e os irmãos dela, Antonia, Ana, Bento e Fiuk.

“Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada @baba_paulo_oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês todos”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Cleo e Leandro se casaram no civil em 2021 em um cartório de Minas Gerais.

Veja as fotos compartilhadas por Cleo: