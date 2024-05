Quem são os influenciadores que ajudaram Juliana Paes em trend de maquiagem?

Juliana Paes chamou influenciadores referência em desafios de maquiagem para ela reviver a personagem Maya em vídeo divertido no Instagram

A atriz Juliana Paes deixou os fãs impressionados neste sábado, 4, após entrar no trend de maquiagem indiana que tem dominado as redes sociais. Para isso, a famosa contou com a ajuda dos influenciadores Gustax e Lisa Barcelos, para não errar em nenhum detalhe e arrasar na tendência.

Na ocasião, a artista reviveu a personagem Maya, da novela Caminho das Índias, da TV Globo, e mostrou que ainda se lembra muito bem de alguns passos de danças e, claro, da maquiagem poderosa da mocinha que encantou o público Brasileiro. "Nunca pensei que ASOKA MAKEUP fosse algo taaaaaao difícil de fazer, gente! Que isso? Mas o que vocês pedem que eu não faço, né?", escreveu ela.

MAS, AFINAL, QUEM SÃO LISA BARCELOS E GUSTAX?

Super populares nas redes sociais, os dois influenciadores são conhecidos por sempre divulgar vídeos impressionantes de desafios de maquiagem. Sempre exibindo uma coreografias e transições diferentes, eles se tornaram referência entre os criadores de conteúdo do gênero.

Leia também: Juliana Paes conta a história de seu primeiro show da Madonna: "Vi a calcinha"

Gutax, por exemplo, já atua na internet há quase 10 anos e possui mais de 1 milhão de seguidores apenas no Instagram. No Tiktok, o garoto de apenas 23 anos ultrapassa a marca de 3 milhões de admiradores. Em um único vídeo, o carioca já bateu mais de 5 milhões de visualizações.

Também natural do Rio de Janeiro, Lisa Barcelos conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e costuma compartilhar moda, beleza e maquiagem, além de detalhes de sua rotina como influencer. Em 2021, a garota protagonizou uma baita polêmica envolvendo Nego do Borel.

Na época, Lisa tinha apenas 18 anos quando vazou um áudio dela revelando detalhes de uma noite de amor com Nego do Borel enquanto ele ainda era noivo de Duda Reis. Na gravação, ela conta que o cantor chegou a sugerir que eles transassem sem preservativo, mas não aconteceu porque ela negou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lisa Barcelos (@lisabarcelox)