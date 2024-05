Madonna faz show histórico na praia de Copacabana

Madonna agita multidão na praia de Copacabana com o show de encerramento da turnê de seus 40 anos de carreira

A cantora Madonna agitou a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4, com um show histórico. Ela reuniu uma multidão de mais de 1,5 milhão de pessoas para celebrar encerramento de sua turnê de 40 anos de carreira.

Ela subiu ao palco com cerca de uma hora de atraso do horário marcado para o show e deu um verdadeiro show no palco. A estrela passou por várias fases de sua carreira, fez várias trocas de figurino e trouxe um time de bailarinos sincronizados.

A rainha do pop mostrou toda a sua potência vocal e sua vitalidade ao dançar e cantar para os fãs. O palco dela contou com três passarelas para ela se aproximar do público, uma plataforma giratória e um elevador.

"Quero falar o quanto de amor eu sinto de todos os fãs brasileiros. Quero chorar aqui. Estou no meio de todo esse maravilhoso paraíso. E já queria vir há tempo para cá... Mas não tinha lugar para o meu show. Então quer saber? Tinha que fazer um show na praia! Quero realmente agradecer a todo mundo que tornou tudo isso possível", disse ela no palco.

Durante o show, a estrela recebeu as participações especiais das cantoras Anitta e Pabllo Vittar.

Vale lembrar que Madonna recebeu um cachê de cerca de US$ 3,3 milhões - cerca de R$ 17 milhões - para se apresentar no Brasil. Ela chegou ao país na segunda-feira, 29, e ficou no hotel de luxo Copacabana Palace.

After party de Madonna

A cantora Madonna vai fazer um show memorável na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4. Logo depois, ela vai celebrar o sucesso da apresentação em uma ‘after party’ no hotel Copacabana Palace.

De acordo com o colunista Leo Dias, os funcionários do hotel já começaram a organização da festa pós-show, que receberá cerca de 150 pessoas e acontecerá em um restaurante de luxo do hotel. Inclusive, o restaurante foi reservado pelo apresentador Luciano Huck para a festa.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a festa será exclusiva e contará com poucos convidados, incluindo as cantoras Anitta, Ludmilla e Pabllo Vittar. O evento ainda contará com música dos DJs Diplo e Thiago Mansur.

O show de Madonna deverá receber mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana e também convidados famosos na plateia vip. A cantora está no Brasil desde segunda-feira, 29, e só saiu do hotel para as passagens de som no palco ao ar livre.