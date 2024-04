Monique Evans revela ansiedade para o casamento: ‘Primeira vez’

Monique Evans vai se casar em menos de um mês com a DJ Cacá Werneck e fala sobre a expectativa para o grande dia

A apresentadora e modelo Monique Evans está prestes a oficializar o casamento com a DJ Cacá Werneck. Elas preparam uma cerimônia para as próximas semanas e já estão na expectativa para o grande dia.

As duas marcaram presença na festa de aniversário de André Ramos no Rio de Janeiro neste final de semana e surgiram trocando beijos apaixonados. No evento, Evans ainda comentou sobre a ansiedade para se casar pela primeira vez.

"Ela é o amor da minha vida, estou contando as horas para subir ao altar. Apesar de já ter namorado muito e ter dois filhos, nunca me casei, vai ser a primeira vez com festa, igreja e tudo o que tenho direito", disse ela.

Monique Evans teve dois filhos: Bárbara Evans e Armando Aguinaga.

Cacá Werneck e Monique Evans - Foto: Reginaldo Teixeira

Monique Evans mostrou fotos no batizado dos netos

No início de abril, a influenciadora digital Bárbara Evans e seu marido, Gustavo Theodoro, celebraram o batizado de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Com isso, a avô dos pequenos, Monique Evans, abriu um álbum de fotos nas redes sociais com registros inéditos do evento.

Em seu perfil oficial do Instagram, a apresentadora compartilhou alguns cliques ao lado da filha, do genro e dos gêmeos. Monique ainda mostrou alguns cliques de pertinho dos gêmeos sendo batizados no colo de sua madrinha, além de outro dos dois sendo segurados pelos papais, que também tem outra filha, Ayla, de 2 anos.

"Muito emocionante o batizado dos meus netos António e Álvaro... amo muito!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.