Drica Moraes reage após Enrique Diaz revelar que eles já viveram affair

A atriz Drica Moraes conta mais detalhes sobre história de Enrique Diaz contando quando teve que sair pela janela do apartamento dela

A atriz Drica Moraes reagiu após ver o ator Enrique Diaz contar que eles já viveram um romance no passado. Em entrevista com Cissa Guimarães, ele contou que os dois namoraram quando eram mais jovens e ele teve que fugir pela janela do apartamento dela ao ficar sozinho no local. Agora, a artista contou mais detalhes sobre aquele dia.

"Não tinha celular na época! Eu deixei a chave na escrivaninha da sala, caso ele precisasse sair! E não era terceiro andar (com térreo, play e garagem soma seis andares). Ele estava pelado! Fiquei nervosa da minha família pegar ele", disse ela nas redes sociais.

Na entrevista na TV, Enrique contou: "A gente namorou. Eu fui para a casa dela, a gente estava namorando e tal... Ela teve que sair e me trancou dentro do quarto. Acho que ela tinha medo de a mãe chegar e ver", disse ele.

E completou: "Ela vai me matar que eu estou contando essa história. Cara, eu tive que sair pela janela. Era o terceiro andar. Eu tive que sair pela janela e passei da janela do quarto para a janela da sala para poder ir embora. Enfim, memórias da gente".

o comentário da drica respondendo a história do kike no sem censura VSF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK eu tô passando maaal pic.twitter.com/TtDi2qZKOY — kah, a helena mais caótica do maneco 🙃 (@kahrioca_) June 18, 2024

O filho de Drica Moraes

A atriz Drica Moraes apareceu em um momento raríssimo ao lado do filho, Mateus. Os dois foram juntinhos a pré-estreia de Pérola, filme estrelado pela artista.

Na ocasião, os dois posaram agarradinhos para os cliques dos fotógrafos. Chamou a atenção como o rapaz está enorme e cada dia mais lindo. Sorridentes, eles foram muito tietados pelos amigos famosos que estavam presentes.

No ano passado, a artista comemorou o aniversário do pequeno que está com 14 anos. Na ocasião, ela relembrou como o tempo passa rápido. O menino foi adotado em 2009, após 4 anos da artista na fila, quando ainda era casada com Raul Schmidt."Tenho muita sorte na vida! Que bom que meu filho me adotou! Melhor filho do mundo!", afirmou ela nas redes sociais.