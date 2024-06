Tadeu Schmidt mostra conquista em encontro sobre Big Brother: "Fui eleito"

O apresentador Tadeu Schmidt e o diretor Boninho viajaram para a Holanda para um encontro com representantes do Big Brother em todo o mundo

O apresentador Tadeu Schmidt e o diretor Boninho viajaram para a Holanda para um encontro com representantes do Big Brother em todo o mundo. Ao todo, o formato está presente em 18 países atualmente. Em seu perfil no Instagram, o jornalista que comanda a atração disse que foi "eleito o apresentador mais comprometido".

"A semana passada foi intensa, ficamos mergulhados em discussões sobre Big Brother com pessoas que fazem o programa em 18 países diferentes! Muito legal essa troca de ideias! No final, rolou até uma brincadeira: uma “premiação”. E adivinhem só? Fui eleito o apresentador mais comprometido! (Claro, foi a primeira vez que um apresentador participou, mas valeu!)",escreveu ele na legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

O diretor Boninho também compartilhou momentos do Big Brother Exchange, nome do encontro."Chegamos em Amsterdam para o Big Brother Exchange, 18 países contando duas histórias e experiências com o maior reality show da televisão mundial", escreveu ele. O diretor artístico e a produtora da atração também estiveram presentes.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

BBB no Brasil

E foi na Holanda, em 1999, que esse formato de reality show teve sua origem. A ideia doi inspirada em um livro clássico da literatura britânica, o 1984, de George Orwell. O executivo da televisão holandesa e sócio da empresa Endemol, John de Mol, teve a ideia de criar um reality show onde pessoas comuns seriam escolhidas para conviver juntas em uma casa, vigiadas por câmeras 24 horas por dia.

A primeira versão foi exibida em 16 de setembro daquele ano, pelo canal Veronica TV. No Brasil, o programa estreou em janeiro de 2002. Apenas naquele ano, ocorreram duas temporadas, com pouco mais de um mês entre elas. De lá pra cá, já foram realizadas 24 temporadas.