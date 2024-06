Igor Rickli dá opinião sincera sobre o BBB: 'Acho um horror'

Marido de Aline Wirley, o ator Igor Rickli recordou os ataques que sua família sofreu durante o BBB 23 ao afirmar que o reality 'não é saudável'

O ator Igor Rickli abriu o jogo e falou publicamente sobre o que pensa a respeito do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo. Marido da cantora Aline Wirley, ex-Rouge e ex-participante da edição de 2023, o artista não poupou críticas à competição e afirmou não achar a atração saudável.

Em entrevista à Cissa Guimarães no programa 'Sem Censura', da TV Brasil, Igor recordou a onda de ataques que sua família sofreu durante o BBB 23. De acordo com ele, até o filho mais velho do casal, Antônio, foi vítima de ameaças na internet.

"A Aline é uma mulher que lutou muito durante a vida dela, veio lá de Cachoeira Paulista, novinha, aí, de repente, as pessoas pegam um recorte da vida dela e usam daquilo e quando você vê tá o nome do meu filho em ameaça de morte. A internet não tem limites, é doentio", declarou.

"Eu entendi que é uma grande loucura, é um coliseu, é um negócio novo que surgiu aí, esse achincalhamento, esse cancelamento que não tem muito critério, é só por um prazer de ver e de destruir a imagem do outro (…) Eu não acho nada saudável, quando me perguntam de BBB, me dá logo um 'ziriguidum', eu acho um horror", completou Igor Rickli.

Vale lembrar que Aline Wirley foi a vice-campeã do BBB 23, com 16,96% dos votos do público. A médica Amanda Meirelles foi a grande vencedora da temporada e conquistou o prêmio final do reality show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por É O Amor - Espetáculo (@eoamorespetaculo)

Aline Wirley quebra silêncio sobre briga com Karin Hils

A cantora Aline Wirley se pronunciou sobre sua suposta briga com a ex-companheira do Rouge, Karin Hils. Mais cedo neste domingo, 23, a artista havia compartilhado prints de mensagens que insinuavam uma briga no grupo com as ex-integrantes do grupo,que resultou na saída da ex-BBB do grupo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Aline compartilhou um textão explicando a situação que foi compartilhada por Karin. "Aline saiu do grupo...Ri muito quando vi esse stories da minha amiga Karin Hils ontem. Mandei mensagem pra Ka e rimos juntas. Na mensagem que vem antes do 'Aline saiu do grupo', eu disse algumas coisas que estavam em meu coração e que senti vontade de falar. Eu, de fato, sou uma entusiasta do Rouge, e insisto em deixar claro o tamanho da minha gratidão por tudo o que o Rouge me deu nessa vida", iniciou.

Em seguida, a ex-sister falou sobre sua relação complicada com as outras mulheres do grupo e explicou o motivo. Aline ainda ressaltou que nem sempre as coisas fluem tão bem em um grande grupo de pessoas; confira mais detalhes!