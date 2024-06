Carolina Dieckmann no BBB 25? Atriz revela se aceitaria convite de Boninho

Após torcer por Davi no BBB 24, a atriz Carolina Dieckmann abriu o jogo e contou se aceitaria participar do reality show

Nas telinhas desde muito nova, a atriz Carolina Dieckmann já é familiarizada com as câmeras em seu dia a dia, mas nada que ultrapasse seu lado profissional. Na noite de segunda-feira, 24, a artista, que é uma telespectadora assídua do Big Brother Brasil, abriu o jogo e contou se aceitaria o convite para participar do reality show.

Em seu Instagram oficial, enquanto batia um papo com os internautas, a eterna Camila de ‘Laços de Família’ (2000) foi questionada se toparia entrar no confinamento. Apesar de ter se mostrado bastante ativa no BBB 24 ao torcer por Davi Brito, campeão da edição, ela prontamente negou uma participação na casa mais vigiada do país.

" Não, né, gente? Já dá confusão a gente gostar de alguém do BBB, torcer por alguém, imagine entrar lá dentro? Credo, tem condição, não, gente. É muita confusão aquilo lá", declarou Carolina Dieckmann, deixando claro que não aceitaria um convite de Boninho para integrar o possível elenco do Camarote na próxima temporada.

A curiosidade dos internautas em saber se a famosa toparia entrar no confinamento veio logo após o 'Big Boss' anunciar que as seletivas do BBB 25 já estão em andamento. "Começando a caravana BBB por Curitiba!!! É só o começo do #bbb25, que já está cheio de surpresas para a nova temporada! Será que vai ter Big Brother Freeze???", declarou Boninho em seu Instagram.

Para quem não acompanhou, Carol declarou torcida para o participante Davi desde o início do reality show. Ao longo da temporada, a loira fez questão de defendê-lo diversas vezes ao lamentar os ataques que o jovem sofria dentro e fora do programa.

Carolina Dieckmann resgata cliques com o marido e se declara

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 13, ela completou 21 anos com o marido, o diretor Tiago Worcman, e para comemorar a data especial, ela postou vários cliques antigos ao lado do amado e relembrou como foi pedida em namoro no Dia de Santo Antônio.

"21 anos de nós hoje; no Dia de Santo Antônio, no prédio de nome Santo Antônio, você me pediu em namoro e eu disse um sim que ecoa até hoje e que eu sigo repetindo de lá até Deus sabe quando, mas que ainda hoje eu desejo que seja por toda nossa vida...", começou ela.

Em seguida, Dieckmann se declarou. "Nam, como esse encontro é abençoado... e como abençoa os nossos dias juntos. Que sorte, que f**a. Eu me sinto um pedaço de infinito quando tô nos seus braços, e não acredito o tanto que não gosto só de imaginar um dia sem você. 21 anos. Um amor maior de idade e do tamanho do mundo. Eu te amo e quero dizer sim um bilhão de vezes mais. Sou mais porque sou sua. Sua... nam", finalizou.