Carolina Dieckmann lamenta ataques contra Davi: 'Acendendo uma vela'

Torcedora de Davi no BBB 24, a atriz Carolina Dieckmann comentou sobre as últimas polêmicas e pediu paz ao campeão da temporada

Mesmo com quase duas semanas do fim do BBB 24, da Globo, o nome de Davi Brito, campeão da temporada, continua sendo um dos principais assuntos nas redes. A atriz Carolina Dieckmann, que torceu para o jovem do início ao fim do reality show, decidiu se pronunciar a respeito das últimas polêmicas envolvendo o ex-BBB.

No último domingo, 28, através de seus stories no Instagram, a artista explicou que os internautas estavam cobrando um posicionamento nos comentários de suas publicações. "Falei no documentário do Davi, torci pelo Davi, independente do que ele fez ou deixou de fazer, eu torci por ele", iniciou Carolina.

"Gosto dele, gosto da Mani, gosto dos dois. Não estou vendo nenhum dos dois atacar ninguém nas redes sociais. Deixa eles gente, rezem por eles pra se entenderem da melhor maneira possível, se vão ficar juntos, se não vão, isso é problema deles. Mas temos que dar paz para eles. Eu estou aqui rezando, acendendo uma vela para eles se entenderem", completou a atriz, pedindo que os internautas parem de incomodá-los com este assunto.

Por fim, Carolina Dieckmann ressaltou que tanto Davi quanto Mani estão aproveitando as oportunidades que ganharam, sem brigar entre si. "Deixa eles viverem a vida deles", concluiu a loira.

Vale lembrar que a entrevista na íntegra de Davi ao 'Domingão com Huck' foi ao ar no domingo, 28. Em participação ao programa de Luciano Huck, o campeão do BBB 24 abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pós-reality, além de revelar que está conversando com Mani Reggo, sua ex-namorada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Após polêmicas, ex-BBB Davi curte o dia na piscina

Davi Brito, campeão do BBB 24, aproveitou o dia ensolarado para curtir o dia na piscina. O baiano, que está solteiro após o fim de seu relacionamento com Mani Reggo, está aproveitando alguns dias de lazer com sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, neste domingo, 28, o ex-motorista de aplicativo compartilhou uma foto em que aparece todo sorridente, de bermuda e sem camisa, sentado à beira da piscina, e fez uma reflexão sobre a vida.

"Encare seus dias com magia, faça pulsar toda tua energia e viva cada momento como se valesse por uma eternidade, porque o hoje, amanhã será, um ontem pra se esquecer", escreveu o ex-BBB na legenda da publicação. Confira!