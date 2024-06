Esposa de Faustão posta vídeo raro treinando após festão de aniversário

Após fazer festão de aniversário, esposa de Faustão, Luciana Cardoso, compartilha vídeo raro de sua intimidade; jornalista apareceu treinando

A esposa de Faustão, a jornalista Luciana Cardoso, compartilhou um registro raro de sua vida pessoal nesta sexta-feira, 28. Muito discreta, raramente, a mãe dos dois filhos do comunicador, João Guilherme e Rodrigo, exibe sua rotina, mas, dessa vez, ela resolveu exibir um pouco de seu treino.

Após curtir seu festão de aniversário, que teve a presença de várias famosas como Ticiane Pinheiro, Wanessa Camargo e do esposo, além de muitos outros conhecidos, a eleita do ex-global apareceu cheia de energia e queimando as comidas maravilhosas que foram servidas na comemoração de seus 47 anos.

"Dias de luta, dias de glória. Hoje teve treino com @r.black.knight de ressaca e tudo rs. Bora pra cima nesse novo ciclo", brincou Luciana Cardoso ao compartilhar o vídeo pegando pesado na luta. De top e calça de ginástica, ela exibiu seu físico e recebeu elogios. "Sempre linda", admiraram.

É bom lembrar que Faustão está longe da TV há cerca de um ano. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração. Apenas seis meses depois, o apresentador precisou realizar uma cirurgia de transplante de rim, mas teve rejeição do órgão e precisou ficar alguns meses internado. Agora, ele está em casa para seguir com sua recuperação e está bem.

Confira o vídeo da esposa de Faustão treinando:

