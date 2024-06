Gracyanne Barbosa mostra como era seu corpo natural: 'Mais nova'

Antes e depois! Gracyanne Barbosa mostra seu corpo do passado e impressiona; musa fitness relembrou sua aparência antes de ganhar bastante músculo

Dona de um corpo musculoso, Gracyanne Barbosa mostrou que nem sempre foi assim. Ao ser questionada sobre seu antes e depois na rede social, a influenciadora resolveu resgatar um clique de seu corpo ao natural, antes de construir sua volumosa massa magra.

Mais jovem, a ex-esposa do cantor Belo surgiu no clique de biquíni e exibindo curvas bem fininhas. Na época, a famosa já tinha um corpo torneado, contudo, quando comparado com o atual é possível ver a mudança drástica na definição e volume de músculos.

"Não teho mais fotos de quando eu era mais nova, mas amo compartilhar com vocês as que eu tenho", contou a artista sobre ter orgulho de seu desenvolvimento físico, construído diariamente com seus treinos na academia e dieta restrita, baseada em muitos ovos, batata doce e alimentos saudáveis.

Tempos atrás, Gracyanne Barbsosa deu o que falar ao admitir nojo de sua marmita. Na época, ela abriu o pote e mostrou a situação de seus ovos cozidos.

Confira o antes e depois de Gracyanne Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa fala sobre mudança para São Paulo

Nesta segunda-feira, 17, Gracyanne Barbosa abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores, e falou sobre sua mudança do Rio de Janeiro para São Paulo. A musa fitness anunciou, há dois meses, o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, e o artista já saiu da mansão que dividia com a influenciadora.

Gracyanne, que está cogitando uma mudança de estado, contou para os seus seguidores que ainda não se mudou para São Paulo. "Ainda não mudei, estou aqui no Rio essa semana. Mas grande parte dos trabalhos, publicidade, acontecem em São Paulo, por isso estou sempre lá. É um momento que o trabalho tem sido minha grande força. Mas eu jamais me mudaria pra São Paulo e deixaria meus filhos [os pets]. Se eu mudar pra São Paulo, vou compartilhar tudo com vocês", disse.

Ainda respondendo aos seus seguidores, Gracyanne falou sobre o uso de anticoncepcionais. Ela contou que usou pílula entre os 17 e os 20 anos, mas decidiu fazer uma mudança. Hoje, ela usa o DIU de cobre como método contraceptivo; confira detalhes!