Dudu Camargo alfineta ao falar de demissão do SBT

Ex-funcionário do SBT, o apresentador Dudu Camargo surpreende ao falar sobre os bastidores de sua demissão da emissora

O apresentador Dudu Camargo relembrou sua demissão do SBT. Ele fez sucesso como artista da emissora de Silvio Santos, mas foi demitido em 2023. Agora, ele alfinetou os bastidores de sua saída do canal.

Em uma participação no Fala Que Eu Te Escuto, o comunicador comentou que sua saída do SBT teria sido armada por outras pessoas, mas não citou nomes. “Então, você diz que foi demitido do SBT, foi armada a sua demissão?”, perguntou o bispo Marcio Carotti. E ele respondeu: “Com certeza”.

Na sequência, o bispo perguntou: “Quem encabeçou isso?”. E Dudu respondeu: “Muita gente. E não foi do dia para a noite, não. Não foi só durante a demissão. Foi um trabalho construído desde o momento em que eu estreei naquela televisão”.

Então, Camargo ainda comentou que Silvio Santos o defendia. “Defendeu enquanto ele pôde, enquanto ele esteve em voz ativa naquela empresa. Hoje, não mais”, afirmou ele, que completou sobre o momento de sua saída. “Foi justamente na troca de comando. O gato sai, o rato faz a festa”.

Dudu Camargo relembra os bastidores do SBT

O apresentador Dudu Camargo contou uma história que aconteceu nos bastidores de quando trabalhava no SBT. Em participação no Programa da Tarde, ele relembrou quando foi para a gravação passando mal e precisou ir para a enfermaria. O assunto surgiu quando ele foi questionado sobre os boatos de que teria tido um ‘piriri’ no camarim. Porém, ele não negou ou confirmou o assunto e relembrou de outra história.

"Eu não esqueço desse dia, porque foi o dia que eu tinha passado mal a quinta-feira inteira. Estava febril, de cama, mas mesmo mal eu vou pra televisão. E fui nesse dia, cheguei e fui apresentar o Primeiro Impacto. Entrei no estúdio, mas eu estava muito cansado, muito frágil, eu tinha passado o dia deitado, de cama, com febre, quarenta graus e tudo mais", afirmou ele.

E completou: "De repente, quando eu entro no ar, começo a falar, começou faltar o ar, começou tudo ficar longe, ficou parecendo que eu iria desmaiar. Na época, a imprensa publicou que eu tinha passado mal, só que eles não falaram, que eu passei mal, porque depois eu fui pro ambulatório do SBT e foi constatado que eu estava passando mal mesmo. E de repente me solta a notícia: ‘Dudu Camargo passa mal por estar bêbado'".

Por fim, Dudu Camargo falou sobre os boatos que rondavam os bastidores do seu trabalho. "Começaram a inventar coisas que não existiam. Muitas vezes ao longo de sete anos o cara chega a passar mal, a gente não é de ferro. E muitas vezes se inventam notícias por trás de um mal-estar", contou.