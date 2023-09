Dudu Camargo revela perrengue nos bastidores do SBT: ‘Passando mal’

Após boatos de ‘piriri’, Dudu Camargo conta história de quando passou mal em uma edição de programa no SBT

O apresentador Dudu Camargo contou uma história que aconteceu nos bastidores de quando trabalhava no SBT. Em participação no Programa da Tarde, ele relembrou quando foi para a gravação passando mal e precisou ir para a enfermaria. O assunto surgiu quando ele foi questionado sobre os boatos de que teria tido um ‘piriri’ no camarim. Porém, ele não negou ou confirmou o assunto e relembrou de outra história.

"Eu não esqueço desse dia, porque foi o dia que eu tinha passado mal a quinta-feira inteira. Estava febril, de cama, mas mesmo mal eu vou pra televisão. E fui nesse dia, cheguei e fui apresentar o Primeiro Impacto. Entrei no estúdio, mas eu estava muito cansado, muito frágil, eu tinha passado o dia deitado, de cama, com febre, quarenta graus e tudo mais", afirmou ele.

E completou: "De repente, quando eu entro no ar, começo a falar, começou faltar o ar, começou tudo ficar longe, ficou parecendo que eu iria desmaiar. Na época, a imprensa publicou que eu tinha passado mal, só que eles não falaram, que eu passei mal, porque depois eu fui pro ambulatório do SBT e foi constatado que eu estava passando mal mesmo. E de repente me solta a notícia: ‘Dudu Camargo passa mal por estar bêbado'".

Por fim, Dudu Camargo falou sobre os boatos que rondavam os bastidores do seu trabalho. "Começaram a inventar coisas que não existiam. Muitas vezes ao longo de sete anos o cara chega a passar mal, a gente não é de ferro. E muitas vezes se inventam notícias por trás de um mal-estar", contou.

Cagou ou não no camarim?



Dudu Camargo conta detalhes no #ProgramaDaTardepic.twitter.com/sRmLenNmo6 — Gabriel Menezes (@briel_menezes) September 12, 2023

Dudu Camargo estreia em nova emissora

O apresentador Dudu Camargo está de volta à TV depois de ficar alguns meses longe da telinha. Ele é o novo contratado da emissora Astral TV, que é transmitida para São Paulo e Campinas, e sua estreia aconteceu no dia 4 de setembro.

Dudu comanda o telejornal policial Alerta News e apareceu em sua estreia com o cabelo mais comprido do que o costumava usar no SBT. Em sua estreia, ele mandou um recado para os fãs e colegas.

Vale lembrar que Dudu Camargo estava fora do ar desde que foi demitido do SBT.