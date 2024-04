Roberto Cabrini faz especial sobre os 30 anos da morte de Ayrton Senna

Saiba o que você poderá ver no programa especial ‘Senna 30 anos - O Dia Que Ainda Não Terminou’, na Record TV

O jornalista Roberto Cabrini comanda um documentário especial para relembrar os 30 anos da morte do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. O projeto recebeu o nome de ‘Senna 30 anos: O Dia Que Ainda Não Terminou’ e traz uma reportagem do jornalista sobre o que aconteceu na corrida que tirou a vida do piloto brasileiro e também entrevistas com pessoas próximas a ele, como Adriane Galisteu e Galvão Bueno.

"São praticamente 30 anos investigando esses acontecimentos, sob as mais diversas perspectivas. Pra mim, como jornalista, Senna era um personagem denso. E como ser humano, um amigo muito querido. Uma reportagem como essa é mais do que uma missão para mim. É um verdadeiro chamamento. Uma história complexa que tem que ser devidamente contatada por tudo o que vi e vivi, primeiramente em minha convivência com ele e, depois, em minhas investigações sobre aquele 1º de Maio. Fica fácil compreender por que o documentário especial se chama "O Dia que Ainda Não Terminou", com todas as convicções e questionamentos que traz até hoje", disse Cabrini, que era amigo de Senna e estava cobrindo a corrida no dia do acidente de Senna.

O documentário especial contou com quatro meses de gravações para resgatar vários detalhes da carreira e da morte de Senna. O projeto também traz entrevistas marcantes, como um depoimento da mãe do piloto Neyde Senna, e entrevistas recentes, como o médico Giovanni Gordini e a assessora do piloto, Betise Assumpção.

Em sua entrevista, Adriane Galisteu relembrou uma conversa com Senna antes de sua morte. "Falei pra ele não correr. No domingo de manhã, foi a primeira vez que eu bati nessa tecla, e ele brigou comigo ao telefone. Falou: 'Como assim? Não vou correr?'. Ficou bravo. Como é que eu tive a ousadia de falar pra ele não correr?", disse ela. Então, a apresentadora comentou sobre o que aprendeu com a dor do luto. "Vou sempre levar o meu grande aprendizado. Ele, apesar de ser o homem que tinha tudo, não realizou quase nada. Então, isso é uma coisa muito certa na minha vida. Realizar. Eu preciso realizar. A partir da morte dele, ele acionou em mim um senso de urgência que eu falo sempre para as pessoas. Realize seus sonhos. Porque amanhã já é tarde demais".

Uma prévia do documentário será exibido no Domingo Espetacular no dia 28 de abril, a partir das 19h45. E o projeto na íntegra vai ao ar à meia-noite no Câmera Record.

Roberto Cabrini faz especial sobre os 30 anos da morte de Ayrton Senna - Foto: Record TV