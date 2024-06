Boninho mostra bastidores de seletiva para o BBB 25: 'Cheio de surpresas'

Bastante animado, o diretor de TV Boninho prometeu novidades ao revelar que já iniciou as seletivas para escolher o elenco do BBB 25

O diretor de TV Boninho está bastante animado para a chegada do Big Brother Brasil 25! Nesta segunda-feira, 24, através de seu Instagram oficial, o 'Big Boss' contou aos internautas que já iniciou os trabalhos para a nova temporada do reality show da TV Globo.

Em um vídeo publicado em seu Instagram oficial, Boninho mostrou os bastidores do embarque junto com os diretores Rodrigo Dourado e Angélica Campos diretamente à Curitiba, no Paraná. O local foi selecionado para ser o primeiro das seletivas.

"Começando a caravana BBB por Curitiba!!! É só o começo do #bbb25, que já está cheio de surpresas para a nova temporada! Será que vai ter Big Brother Freeze???", escreveu o marido de Ana Furtado na legenda da postagem, despertando curiosidade nos fãs.

Prevista para estrear apenas em janeiro de 2025, a nova edição promete entregar muita novidade aos telespectadores. Antes mesmo do BBB 24 chegar ao fim, em abril deste ano, Boninho já havia revelado a dinâmica das inscrições para a temporada, que será em dupla.

De acordo com informações do site Gshow, é fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço - uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto. Ainda segundo o veículo, será apenas um cadastro com o CPFs da dupla.

Por ser online, pessoas em diferentes locais puderam preenchê-lo juntos, mas é fundamental que o candidato fique atento à cidade escolhida para a seletiva regional, pois nesta etapa ambos deverão estar no mesmo local.

Comemoração de Boninho após a final do BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidt revelou um acontecimento dos bastidores após a grande final do Big Brother Brasil 24, realizada no dia 16 de abril. Ele, que está no comando do reality show da TV Globo desde a temporada de 2022, contou que o elenco da edição não foi o único a celebrar a noite especial.

Durante sua participação no 'Conversa com Bial', Tadeu revelou que o diretor Boninho o convidou para comemorar o sucesso do programa depois da exibição do último programa, que consagrou Davi como vencedor da competição.

"O BBB terminou já era uma e pouco da manhã. Boninho me chamou para beber um vinho, e eu fui. Quando fui dormir o sol já tinha nascido", disse o comunicador. Tadeu Schmidt foi o primeiro convidado da oitava temporada do programa de Pedro Bial.