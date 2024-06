Tadeu Schmidt diz que esposa reclama de rotina durante o BBB: "Tem motivo"

Tadeu Schmidt falou de seu casamento com Ana Cristina Schmidt e ressaltou a compreensão e flexibilidade da esposa frente à sua rotina intensa

O apresentador Tadeu Schmidt compartilhou detalhes de seu casamento com Ana Cristina Schmidt. Com 26 anos de união, o casal tem duas filhas, Valentina e Laura. Durante o papo, ele ressaltou a compreensão e flexibilidade da esposa frente à sua rotina intensa, especialmente durante os quase cem dias consecutivos de trabalho no Big Brother Brasil.

"Ela é muito, muito, muito compreensiva. Claro que ela reclama, né? E às vezes eu fico chateado quando Ana reclama, mas eu também no fundo vou lá e reconheço que ela tem motivo de reclamar", contou ele em entrevista à revista Quem.

"Quando tem um diazinho de folga no BBB, e eu estou vendo o programa em casa, ela fala 'vamos descansar um pouquinho, fica comigo, me dá atenção', 'mas é meu trabalho e tenho que ver aqui'", completou. Segundo ele, sua profissão muitas vezes é o motivo do divórcio. "Quantos casos tem [da pessoa] ter que se dedicar à profissão e que o casamento não resistiu", analisou.

Ainda de acordo com Tadeu, mesmo que esteja almoçando em casa com a família, o trabalho está sempre presente. "São cem dias ali no BBB em que eu estou ausente mesmo. Por mais que esteja ali, estou comentando o BBB, vendo, escrevendo roteiro e discurso, preparando para a prova... Mesmo quando estamos juntos, a gente está um pouco distante por causa da missão da gente [BBB]. Ana Cristina resiste bravamente", relatou.

Momento a sós

Mas, assim que o programa terminou, Tadeu e Ana Cristina aproveitaram para viajar sozinhos e foram passar três dias na praia. "Não é aquela coisa de 'pera, tô vendo uma coisinha aqui no Globoplay'. É 'mozão, tô aqui, o que que você quer que eu vou pegar para você?'. Faço questão de retribuir também, de me esforçar para estar presente o máximo possível", garantiu.