Tadeu Schmidt resgata vídeo perdido e faz surpresa para a esposa; assista

Tadeu Schmidt usou as redes sociais para mostrar a comemoração de uma data muito especial. Nesta terça-feira, 30, o apresentador completou 26 anos de casados com a mulher, Ana Cristina Schmidt, e preparou uma surpresa para ela, que caiu no choro.

"Nosso 30 de maio! E este ano o presente foi muito especial! Passamos anos com a certeza de que nunca mais veríamos o vídeo do nosso casamento! Eu botei num HD e o HD estragou! Toda vez que tocávamos no assunto dava a maior tristeza! Mas, numa arrumação da casa, no ano passado, a fita original apareceu!!!", contou Tadeu na publicação.

O apresentador do Big Brother Brasil disse que esperou a data especial para contar a novidade. "Guardei pro dia de hoje… acho que Mozão gostou do presente… mais legal do que um presente inesperado é um presente que parecia impossível. Feliz aniversário de união, meu amor! 26 anos juntos! Prepara aquela calça preta, que hoje vai ter celebração!", continuou ele.

Quando Cristina viu o presente, não conseguiu segurar a emoção. "Eu já sei o que é. O vídeo do nosso casamento", disse ela. "Para de chorar. Olha aqui", brincou o apresentador.

Alguns artistas também se surpreenderam com o momento. "Que lindo! Correu uma lágrima por aqui também. Parabéns!!!!", disse Fátima Bernardes. "Ah que demais!! Parabéns casal, muito lindo ver esse amor", escreveu Eliana. "Lembro de tudo! Vcs são únicos! E muito especiais!", comentou Poliana Abritta.

Veja a publicação:

Tadeu Schmidt joga golfe com Boninho

Recentemente, Tadeu Schmidt se encontrou com seu chefe, o diretor de TV Boninho, para curtir uma partida de golfe e mostrou os bastidores nas redes sociais. "Pela primeira vez desde que eu comecei no BBB, treinando aqui com meu líder", disse o apresentador, que mostrou o marido de Ana Furtado ao seu lado.

"E batendo bem, hein?", disse Boninho, que foi exaltado por Tadeu. "Batendo bem. Meu líder aqui batendo longe e forte na bola. E reto! Coisa mais linda", completou o apresentador.