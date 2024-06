Por que Fabiana Justus dispensa peruca? Ela volta a falar sobre o assunto

Fabiana Justus compartilhou o motivo de sua decisão de não usar perucas durante o tratamento, optando por exibir sua cabeça raspada com orgulho

Nesta segunda-feira, 17, Fabiana Justus abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu às dúvidas dos seguidores sobre seu tratamento contra o câncer. A influenciadora digital, que enfrenta a leucemia mieloide aguda, compartilhou o motivo de sua decisão de não usar perucas durante o tratamento, optando por exibir sua cabeça raspada.

Uma das perguntas foi sobre o uso da peruca, com a qual ela já havia dito que não se adaptou. Ao invés do acessório, a influenciadora aposta em lenços e turbantes. "Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem COM peruca no meu dia a dia. Achei desconfortável e não me senti 'eu'. Mas cada um é cada um e eu super entendo quem não quer sair por aí careca... até porque, quem não é exposta às vezes não está afim de dar explicações para as pessoas", disse ela nos stories.

A herdeira de Roberto Justus também falou sobre a empatia de outras pessoas. E como o apoio do marido a ajudou durante todo o processo. Ela comentou que teve "muita sorte" e que Bruno Levi D'Ancona lhe deu "muita força" o tempo inteiro.

"Sei o quanto é importante faz a diferença, mas sei também que não é todo mundo que tem essa sorte... O que acho importante é fazer uma análise do relacionamento antes que algo, como isso, aconteça. Saber se o relacionamento é sólido e se existe uma real cumplicidade entre o casal. Bruno e eu estamos juntos há 20 anos e não é só pelo tempo, mas pela relação forte que construímos ao longo desses anos", analisou.