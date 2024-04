Nizam reflete sobre participação no BBB 24: "Me fez evoluir"

Nas redes sociais, Nizam postou um vídeo mostrando alguns momentos vividos no BBB 24, e refletiu sobre como o reality o transformou

Nizam usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para refletir sobre sua participação no Big Brother Brasil 24. Ele publicou no feed do Instagram um vídeo com vários momentos que viveu durante o período que esteve confinado, e confessou que o programa foi fundamental para sua evolução.

"Acredito que seja extremamente desafiador expressar em palavras a gratidão e a profundidade da experiência de estar na casa mais vigiada do Brasil. Quando nos inscrevemos, raramente consideramos a coragem necessária para nos expormos de maneira tão intensa diante de tantas pessoas. É uma decisão que, às vezes, tomamos quase que por impulso", começou o texto.

Em seguida, Nizam falou sobre os aprendizados. "Contudo, hoje, refletindo sobre tudo, compreendo o quanto essa jornada me fez evoluir, ampliando minha consciência em diversos aspectos que talvez jamais tivesse percebido em mim mesmo se não tivesse participado. Portanto, é a essa jornada de crescimento pessoal que devo expressar minha mais profunda gratidão. É claro que não posso deixar de agradecer pela oportunidade única de ter participado, pela incrível experiência proporcionada pela produção e pelos companheiros de confinamento, que se tornaram parte fundamental de uma das aventuras mais marcantes da minha vida", acrescentou.

Por fim, o ex-BBB agradeceu sua torcida. "E, por último, mas de maneira alguma menos importante, gostaria de expressar minha gratidão à minha torcida. Vocês, que permaneceram ao meu lado, que lutaram por mim, foram verdadeiramente incríveis. Obrigado por todo apoio e amor dedicados. Estou ansioso pelo que o futuro nos reserva e pela jornada que ainda está por vir", finalizou.

