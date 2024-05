Junior Lima emociona ao relembrar salto na carreira e luta contra a depressão

Junior Lima revelou que momento difícil na pandemia foi decisivo para impulsionar sua jornada solo e resgatar sua paixão pela arte

Junior Lima nunca negou ser um homem sensível e conectado com o mundo da arte. Apesar de ter passado alguns anos distante dos palcos, ele garante que deixar a música em segundo plano foi algo doloroso para ele. O relato foi dado durante o programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Na ocasião, Junior contou que os primeiros passos de sua carreira solo estavam programados para 2020, mas a chegada da pandemia do COVID-19 acabou colocando tudo por água abaixo. A situação foi tão traumática, que o cantor acabou entrando em uma depressão.

“Eu dei uma deprimidona no começo da pandemia. Foi um salto muito grande do que eu vinha vivendo em 2019 (turnê com a irmã), um dos grandes pontos altos. Ali eu já comecei com a ideia de fazer a minha carreira solo, o meu trabalho, me entendi como artista, me curei. Na hora que eu fui, parou tudo. ‘Show vai ser a última coisa que vai voltar a fazer’”, relembrou o famoso.

Ainda segundo Junior, quem lhe salvou da depressão durante a pandemia foi a música. Isso porque seu pai, Xororó, lhe pediu ajuda para uma canção, o que fez ele se recuperar da tristeza e começar a resgatar seu lado produtor musical.

“Eu não conseguia. Não ouvia música, não tocava. E aí o meu pai, esperto que é, mexeu o parafuso certo. Ele me mandou uma música, que se tivesse perfeita, talvez não tivesse me estimulado tanto. Então eu peguei, na hora fui atrás de um violão, me enfiei no meio do mato, estava vivendo uma parada muito família, meu filho estava com três anos, nós três (Júnior, o filho e a esposa) nos mudamos para um chalé”, contou Junior.

Mas esta não foi a primeira vez que Junior relatou ter passado por um período difícil quanto a sua saúde mental. Em 2019, ele gravou o documentário sobre sua carreira ao lado de sua irmã, Sandy, e comentou sobre as dificuldades que enfrentou durante a carreira artística.

“Nossa história é de muita vitória, mas para tudo isso acontecer houve um lado ‘hardcore’. Quando canto a música Super Herói choro, porque ficaram muitas camadas e feridas em mim que, se cutucar, abrem”, desabafou o músico.

Em outro momento do documentário, Junior falou sobre ter sofrido com especulações envolvendo sua sexualidade durante a adolescência. Por ser artista, ele ouviu muitos comentários maldosos sobre sua performance no palco, o que lhe atingiu significativamente.

“E você ouve de tudo das pessoas de fora, tá ligado? De tudo mano… Sabe, e você é uma criança, tá ligado? Só que as pessoas são dura, como se elas tivessem falando com adulto, ou com uma pessoa que nem é ser humano, tá ligado? Então assim, você vai sendo minado”, desabafou.