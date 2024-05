Estilista se inspira em mulheres da família e apresenta desfile com toque afetivo

Celebrando 18 anos de marca, a estilista Lilly Sarti exalta sofisticação feminina e acrescenta novas propostas em coleção desfilada na SPFW

A marca Lilly Sarti celebrou sua maioridade com um desfile repleto de referências em seus próprios códigos visuais e um toque afetivo especial: uma das inspirações da coleção foi nas mulheres mais importantes na vida da estilista Lilly (38): sua irmã, Renata, e sua mãe, Sofia, que dá nome à coleção desfilada na edição 57 da São Paulo Fashion Week.

Na celebração dos 18 anos da marca, há a sofisticação contemporânea e intensa em feminilidade, símbolos que já fazem parte da identidade criativa de Lilly Sarti, misturados a nuances orientais, referências western, além da adição de novas propostas ao repertório da estilista, como conjuntos trabalhados em várias camadas elaboradas de comprimentos distintos.

Os destaques são a alfaiataria em jacquard, a paleta de cores que vai desde tons mais solares, passando pelos metalizados, às cartelas mais opacas em tons de verde e azul que trouxeram suavidade à força do design urbano da coleção; jeans maleáveis e bastante sofisticados com lavagens claras, marmorizadas, franjas que aludem ao universo western trabalhadas em materiais mais densos como couro e camurça e a atmosfera boho, notada nas peças apresentadas ao final do desfile, compostas por vestidos texturizados e trabalhados em um patchwork de técnicas artesanais.

Ela propõe construções de silhueta e materiais que se locomovem com facilidade entre ambientes. Não é totalmente bucólica, mas não é 100% cosmopolita: é um híbrido de afeto e entusiasmo que exalta a sofisticação feminina partindo do imprescindível ponto de vista exercido por mulheres.

FOTOS: ZÉ TAKAHASHI/@AGFOTOSITE