Herança de Chrystian: Saiba o valor da fortuna que ele deixou

O cantor Chrystian faleceu nesta semana e deixou uma herança milionária para sua família. O valor estimado foi revelado na imprensa nacional

O cantor Chrystianfaleceu aos 67 anos e deixou muita saudade em seus fãs ao redor do Brasil. Com carreira de sucesso na música, o artista acumulou uma fortuna e deixou uma grande herança para sua família.

De acordo com o Correio Braziliense e o Jornal O Globo, Chrystian teria deixado uma fortuna de R$ 60 milhões para ser dividido entre seus herdeiros .

O cantor sertanejo era casado com Key Vieira há 29 anos. Os dois tiveram dois filhos, João e Lia, que foram vistos no velório do pai na quinta-feira, 20. Além disso, a imprensa especulou que ele teria outros filhos, mas nada foi confirmado pelos representantes do cantor.

Por enquanto, a família não revelou se ele deixou testamento e como será a divisão da herança.

A morte de Chrystian

O cantor Chrystian faleceu aos 67 anos na noite de quarta-feira, 19, após ter sido internado às pressas no mesmo dia. A causa da morte foi choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades, informou o Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

O artista iniciou na carreira musical ainda na infância e era conhecido pelo nome de Zezinho. Anos depois, ele assumiu o nome artístico de Chrystian e fez sucesso ao cantar músicas em inglês. Na década de 1980, ele formou dupla com seu irmão, Ralf, e os dois conquistaram os fãs com seus sucessos na música sertaneja. A dupla chegou ao fim alguns anos antes da morte de Chrystian.

Em seus últimos meses de vida, o cantor foi diagnosticado com rim policístico. Ele iria passar por um transplante de rim em 2023, mas a cirurgia teve que ser adiada por causa de um problema cardíaco dele. O transplante estava agendado para o segundo semestre de 2024, mas ele não resistiu. Ele iria receber o órgão de sua esposa.