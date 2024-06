Viúva de Chrystian fica aos prantos ao ver o corpo do marido

Viúva de Chrystian, Key Vieira surge muito emocionada ao se despedir do marido durante o velório após a morte dele aos 67 anos

Viúva de Chrystian, a influenciadora digital Key Vieira ficou muito emocionada ao dar o último adeus para o marido. No final da manhã desta quinta-feira, 20, ela chegou ao local do velório e foi direto ver o corpo do artista para se despedir. Lá, ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto chorava ao vê-lo sem vida.

Chrystian e Key foram casados por 29 anos e tiveram dois filhos, João Vieira e Lia Vieira. A esposa dele planejava doar um rim para o marido após ele descobrir uma doença no órgão. O transplante iria acontecer em 2023, mas foi adiado quando ele descobriu um problema cardíaco. A nova cirurgia iria acontecer no final de 2024, mas o artista não resistiu.

O velório de Chrystian também teve a presença do irmão dele, Ralf, com quem ele fez dupla no início da carreira. Emocionado, Ralf contou que não encontrava o irmão pessoalmente há alguns anos.

Antes da morte, Chrystian falou sobre a doença

O cantor sertanejo Chrystian revelou detalhes do seu diagnóstico de problema no rim e que o levou a precisar de um transplante do órgão. Em entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record TV, ele contou que a cirurgia ainda não aconteceu, mas estava agendada.

O artista contou que descobriu um problema no rim enquanto fazia exercícios físicos ao perceber uma alteração no abdômen. "Eu estava fazendo abdominal e falava para o meu personal: ‘Amigo, eu preciso perder a barriguinha’. Um dia eu parei descansando e eu vi uma bola enorme na barriga. Aí eu fui fazer exames. Aí eu descobri que tinha um rim policístico. O meu rim estava com 11% só funcionando. Aí tem que fazer transplante”, afirmou.

Porém, o transplante teve que ser adiado e deverá acontecer em outubro de 2024. "Marcou o transplante e o médico falou: ‘Preciso ver o seu coração’. Eu tinha falado para ele que meu pai teve seis infartos, o Ralf já teve um infarto silencioso. Fiz o cateterismo, descobriu duas veios meia-boca e coloquei dois stents. No tratamento do stent, afina muito o sangue e não pode fazer cirurgia porque dá hemorragia. Aí marcou para outubro o meu transplante”, afirmou ele.