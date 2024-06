Esposa de Chrystian chega devastada ao velório ao lado dos filhos do cantor

Key Vieira, esposa de Chrystian, aparece visivelmente abalada no velório do cantor para se despedir ao lado de seus dois filhos

Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora Key Vieira, esposa do cantor sertanejo Chrystian, chegou visivelmente abalada ao velório do cantor, ex-dupla de Ralf, acompanhada pelos filhos João Vieira e Lia Vieira, frutos do relacionamento com o artista. Juntos, eles se prepararam para prestar suas últimas homenagens ao famoso, que faleceu na sexta-feira, 19.

Nas imagens feitas por fotógrafos presentes na cerimônia, que é aberta ao público, Key é vista adentrando o cemitério. Vestida de preto e usando óculos escuros para expressar seu luto, ela aparece visivelmente devastada, com uma expressão de profunda tristeza. Seus filhos também mostram-se abalados ao seu lado e surgem vestidos de branco.

Vale lembrar que Chrystian estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal e ser diagnosticado com uma condição que exigia repouso imediato e tratamento especializado, conforme informado por sua assessoria. Ele também foi hospitalizado meses antes e estava prestes a receber um transplante de rim.

A doação seria feita por sua esposa, Key Vieira, devido a uma condição genética que o cantor sofria, mas a operação foi adiada. Pouco depois, ele se pronunciou para revelar que não realizou a cirurgia porque teve que passar por outro procedimento para colocar stents e a nova operação foi marcada para o fim do ano, mas ele não resistiu.

Chrystian era casado e deixa dois filhos. Nas redes sociais, ele costumava compartilhar registros ao lado da família. Sua esposa Key Vieira, de 54 anos, também acompanhava o cantor nos shows que ele fazia e compartilhar detalhas da rotina na web. Os dois completaram 29 anos de casados no último dia 6 de abril. Antes disso, ele foi casado com Gretchen.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chrystian (@chrystiancantor)

Por que Chrystian e Ralf se separaram?

Na madrugada desta quinta-feira, 20, Chrystian, aos 67 anos, faleceu no Hospital Samaritano, em São Paulo. Três anos antes de sua morte, o cantor sertanejo pegou os fãs de surpresa ao anunciar a decisão de encerrar a dupla sertaneja com seu irmão Ralf, após mais de 40 anos de parceria, o que levantou rumores de uma suposta desavença.

Na época, Chrystian afirmou que a dupla não havia realmente chegado ao fim, mas que estava entrando em hiato, depois que ele assinou um contrato de cinco anos para se dedicar à sua carreira solo. Desde então, ele realizava shows sozinho e até precisou desmarcar uma apresentação depois de ser internado às pressas; entenda.