Sertanejo Chrystian revela motivo para adiar cirurgia de transplante de rim

Sertanejo Chrystian, da ex-dupla com Ralf, reaparece na internet para falar sobre seu quadro de saúde após revelar que passará por cirurgia de transplante de rim

O cantor sertanejo Chrystian, da ex-dupla com Ralf, reapareceu nas redes sociais após revelar que passará por um transplante de rim. O procedimento iria acontecer nos próximos dias, mas foi adiado. No novo vídeo, ele contou que não realizou a cirurgia porque teve que fazer um procedimento para colocar stents.

"Oi, gente, estou passando aqui para deixar todos os meus fãs, amigos e contratantes tranquilos. Estou me sentindo muito bem. A cirurgia que eu ia fazer dia 11 foi adiada para o final do ano porque tive que colocar dois stents no coração. Esse trâmite e tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia", disse ele.

Então, o artista garantiu que está bem e o transplante acontecerá no futuro. "Estou muito melhor que eu estava em questão de saúde e alegria, Deus é bom o tempo inteiro e estou me sentindo muito bem. Quero de qualquer maneira cumprir a agenda de shows e compromissos. Fiquem tranquilos que estou me sentindo muito bem com a proteção divina e da minha amada", afirmou.

Chrystian foi internado no final de fevereiro para fazer exames pré-operatórios e descobriu que precisava fazer o cateterismo. Assim, o procedimento foi realizado e teve que adiar o transplante. Ele está tomando medicamentos que impedem o transplante.

O cantor precisará fazer o transplante de rim porque foi diagnosticado com rim policístico, uma condição renal em que cistos se desenvolvem no órgão. Apesar de não serem cancerígenos, eles apresentam riscos e sintomas recorrentes. Após o diagnóstico da condição, Chrystian descobriu que sua esposa é compatível e ela concordou em doar o órgão.

Faustão passou por cirurgia de transplante de rim

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por uma nova cirurgia de transplante. Poucos meses após receber um novo coração, ele entrou novamente na fila de transplantes e recebeu um novo rim.

O procedimento cirúrgico aconteceu na segunda-feira, 26, e tudo correu dentro do previsto. Faustão segue em observação para que os médicos possam acompanhar a adaptação do órgão ao corpo dele.

O boletim médico foi divulgado no início da tarde desta terça-feira, 27. "O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico", informaram.

A internação de Faustão foi divulgada pela imprensa na segunda-feira, 26, quando uma rádio revelou a informação, mas a família não se pronunciou sobre o assunto.