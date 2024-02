Chrystian, ex-dupla de Ralf, é internado para receber doação de rim da esposa

Ex-dupla sertaneja com Ralf, Chrystian é internado e passa por exames para receber transplante de rim da esposa após diagnóstico delicado

Nesta quinta-feira, 22, o cantor Chrystian, conhecido por ser antiga dupla sertaneja de Ralf, revelou que foi hospitalizado após receber o diagnóstico de uma condição genética. Ele está internado em um hospital em São Paulo e passa por um bateria de exames pré-operatórios para receber um transplante de rim de sua esposa, Key Vieira.

Em conversa com o portal Leo Dias, a assessoria do cantor sertanejo confirmou as informações e divulgou um boletim. Segundo a equipe do artista, ele foi diagnosticado com rim policístico, uma condição renal em que cistos se desenvolvem no órgão. Apesar de não serem cancerígenos, eles apresentam riscos e sintomas recorrentes.

Após o diagnóstico da condição, Chrystian descobriu que sua esposa é compatível e ela concordou em doar o órgão. Por essa razão, ele está internado para realizar exames antes de se submeter a operação, que já tem data para acontecer. De acordo com informações do portal, o sertanejo receberá seu novo rim em 11 de março.

Em nota nas redes sociais, eles esclareceram detalhes do quadro: “Informamos que o cantor Chrystian está internado no hospital HRIM – Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, fazendo exames pré operatórios, para a realização de uma cirurgia de transplante de rim a ser realizada no dia 11 de março, no mesmo hospital”, a equipe informou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chrystian (@chrystiancantor)





“Chrystian tem um rim policístico, uma condição genética, e a doação será feita por doador vivo, pela sua esposa, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia. O cantor está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos”, disseram.

Além de retornar aos palcos após receber o novo órgão, o sertanejo tem outro motivo para comemorar. O cantor está celebrando seus 60 anos de estrada com muitos projetos novos. Vale mencionar que Chrystian e seu irmão Ralf encerraram a parceria após 40 anos de história juntos, e agora seguem carreira solo.

Chrystian e Ralf se envolveram em polêmica:

Antes da separação, Chrystian e Ralf se envolveram em uma polêmica durante um episódio do programa Lady Night, apresentado por Tata Werneck. Durante uma entrevista com o cantor Michel, a humorista fez um comentário ácido sobre a dupla sertaneja, o que não foi bem recebido por eles. Inclusive, ela se retratou com um pedido de desculpas:

“Amigos, gostaria de esclarecer que conversei com o responsável pela dupla e falamos ao telefone de forma amigável e respeitosa. Está tudo certo entre a gente. Eles entenderam que a minha motivação não era prejudicá-los e que tenho muito respeito pela dupla. E faço essa mesma brincadeira com várias pessoas. E peço desculpas”, disse a humorista.