Ticiane Pinheiro fala como faz para manter relação com Cesar Tralli

Com rotina agitada e cheia de compromissos, Ticiane Pinheiro fala como faz para se manter próxima de Cesar Tralli no dia a dia

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou sobre seu relacionamento com o jornalista Cesar Tralli. Nesta segunda-feira, 01, a famosa abriu uma caixinha de perguntas em sesu stories para conversar com os seguidores enquanto fazia o cabelo no salão de beleza e aproveitou para tirar dúvidas e curiosidades sobre sua vida pessoal.

Uma das questões foi sobre como ela faz para se manter próximo do esposo com uma rotina tão agitada. Afinal, além dela ter um programa ao vivo na Record TV, a loira faz propagandas e outros trabalhos. Já Cesar Tralli trabalha quase o dia inteiro na Globo para o Jornal Hoje e também na GloboNews.

Ticiane Pinheiro então falou sobre conseguirem se falarem durante o dia e dividir alguns momentos. "Sim, tomamos café da manhã sempre juntos e jantamos juntos. Às vezes até treinamos juntos, entre uma gravação e outra ou à noite", contou ela.

Ainda nos últimos dias, Cesar Tralli conseguiu marcar presença na festa junina da filha, Manuella Pinheiro Tralli, na escola. Antes disso, o jornalista e Ticiane Pinheiro deram uma grande festa temática para a herdeira celebrar a chegada de seus 5 anos com antecedência.

Aproveitando as férias escolares da pequena, o casal por enquanto está viajando com ela apenas aos finais de semana, porque continuam trabalhando durante a semana. A primogênita de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, está viajando com o pai, o empresário Roberto Justus.

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro celebram o aniversário da filha

O jornalista Cesar Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro comemoraram o aniversário de 5 anos da filha, Manuella, em grande estilo. Eles reuniram seus amigos e familiares em uma celebração encantadora em um buffet de São Paulo na sexta-feira, 21.

A comemoração teve o filme da animação Enrolados, da Disney, e a aniversariante surgiu com um vestido lilás igual ao da protagonista da história. Na entrada da festa, os pais corujas posaram com a herdeira e também com Rafaella Justus, que é a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

A festa aconteceu alguns dias antes da data de aniversário oficial de Manuella. A menina só completará 5 anos de vida no dia 12 de julho de 2024. Veja as fotos do evento luxuoso aqui.