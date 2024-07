Rodrigo Santoro surpreende fãs ao exibir barrigão de Mel Fronckowiak

O ator Rodrigo Santoro surpreendeu seguidores ao mostrar a barriga de grávida de sua esposa, Mel Fronckowiak

O ator Rodrigo Santoro e a apresentadora Mel Fronckowiak já são pais de Nina, de seis anos e estão à espera do segundo filho. E nesta quarta-feira, 03, o artista impressionou seus seguidores ao exibir a barriga da esposa. Na legenda da publicação, ele usou apenas um emoji de coração vermelho.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios. "Coisa mais linda! Que paz essa foto!", disse uma. "Já pensou ser casada com o Santoro? Já pensou ser casado com a Mel? Que casal", escreveu uma segunda pessoa. "Mais um presente de Deus", disse mais uma. "Muito linda que Deus te abençoe grandemente e esse baby", desejou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)

Mel Fronckowiak lembra como revelou gravidez para a filha: "Foi a primeira"

Recentemente, Mel Fronckowiak contou que pensou em uma forma especial de contar para a filha mais velha que ela irá ter um irmão. A gente tentou fazer de uma forma especial quando a gente deu a notícia para ela, a gente fez uma cesta de café da manhã, mandei fazer uma camiseta escrita 'irmã mais velha'. Ela foi a primeira pessoa a ficar sabendo depois da médica".

"Com essa camiseta, a gente deu a notícia para muitas pessoas, porque ela vinha com a camiseta. Isso funcionou para ela se sentir parte do processo e, depois de um tempo, ela ficou cansada e não queria mais dar a notícia, e a gente respeitou", relembrou a apresentadora.

Além disso, o casal planeja incluir a pequena nos cuidados com o recém-nascido. Por isso, Nina vai dar o primeiro banho na criança e trocar a primeira fralda. "Isso faz diferença para eles se sentirem participantes do processo", defendeu Mel Fronckowiak. Leia mais!